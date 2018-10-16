У Харкові розпочався опалювальний сезон

У Харкові станом на 16 жовтня 20% будівель підключені до центрального опалення, повідомляє прес-служба Харківської міськради з посиланням на генерального директора комунального підприємства «Харківські теплові мережі» Сергія Андрєєва.

«Опалення подано в 119 лікувальних установ (53%), 44 лікарні (70%), 174 дитячих садка (83%), 211 шкіл (81%), 84 установи культури (47%) і 824 житлових будинки (13%). Протягом двох-трьох днів тепло планують подати в усі об’єкти соціальної сфери, через 10–12 днів – підключити житловий фонд», – йдеться в повідомленні.

Опалювальний сезон у місті розпочався, попри теплу погоду. Синоптики прогнозують, що 17 жовтня вдень повітря в Харкові прогріється до 22–24 градусів вище нуля, а вночі буде 7–9 градусів тепла. На справжні осінні холоди фахівці чекають уже наприкінці тижня, коли нічні температури наблизяться до нуля, а денні не перевищуватимуть +10.