Синоптики обіцяють похолодання на вихідних, ДСНС попереджає про пожежну небезпеку

На вихідних 20 та 21 жовтня в Україні почнеться похолодання, прогнозує синоптик Наталка Діденко.

«Очікується, наприклад, у Києві з вівторка-середи вночі +3 – +5, вдень +10 – +11 градусів. Ділимо на 2 і отримуємо середню добову температуру +6,5 – +8. У другій половині тижня очікується ще нижча температура повітря», – каже Діденко.

За її словами, вже наступного тижня норми температури дадуть комунальникам підстави вмикати централізоване опалення.

Водночас із настанням осені рівень пожежної небезпеки залишиться високим, попереджають у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За даними українського Гідрометцентру, з 18 по 21 жовтня надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки зберігатиметься по всій території України, за винятком Кримського півострова.

Пожежна небезпека також залишиться високою для Києва і більшості районів Київської області.

17 жовтня в Києві зафіксували рекорд максимальної температури повітря, яка перевищила показники, зафіксовані в 1990 та 1885 роках.

Вже з наступного тижня синоптики прогнозують похолодання, яке змусить комунальні служби вмикати опалення. Нічні температури наближатимуться до нуля, а денні коливатимуться близько позначки +10 градусів.