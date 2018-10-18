17 жовтня в Києві зафіксували новий температурний рекорд – кліматологи

17 жовтня в Києві зафіксували рекорд максимальної температури повітря, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до +24 градусів Цельсія, що на 3,7 градуса вище від попереднього максимуму для цього дня, зафіксованого у 1885 і 1990 роках, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

«У зв’язку з цим і середньодобова температура також перевищила на 0,9°С історичне значення 1967 року. Вона становила +15,9°С, а це відповідає температурі справжнього літа. Зважаючи на високий температурний фон, погода у четвер також буде літньою», – йдеться в повідомленні обсерваторії 18 жовтня.

Напередодні кліматологи повідомляли, що 16 жовтня стало найтеплішим днем за 137 років спостережень.

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Як повідомили синоптики, цей робочий тиждень в Україні буде не по-осінньому теплим. Холодніше стане ближче до кінця тижня, з 21 жовтня.

Похолодання, яке змусить комунальні служби вмикати опалення, синоптики прогнозують уже на наступний тиждень, коли нічні температури наближатимуться до нуля, а денні коливатимуться близько позначки +10 градусів.