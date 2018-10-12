Антициклон «Віктор» принесе в Україну сонячну і теплу погоду – синоптик

В найближчі вихідні та до середини наступного тижня погоду в Україні буде визначати антициклон «Віктор». Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

В Україні пануватиме суха повітряна маса.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +4+10 градусів тепла, на півдні +14.

Вдень очікується +14+19 градусів, на заході України та у південній частині +17+23 градуси.

«У нічні та ранкові години місцями передбачаються тумани та серпанки, які погіршуватимуть видимість на дорогах. Тому водіям у цей період доби варто бути особливо уважними», – зазначила синоптик.

Читайте також: У Києві розпочалося «бабине літо» – кліматологи

В Карпатах у ці дні можливі заморозки.

«У Києві найближчими днями, з 11 жовтня до Покрови, і у першу половину наступного тижня передбачається суха малохмарна погода. Дощі малоймовірні, буде багато сонця. Вночі та вранці можливі тумани та серпанки. Температура повітря у столиці очікується вночі в межах +4+9 градусів, вдень – +14+18 градусів», – повідомила Діденко.