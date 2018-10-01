Заморозки йдуть з України – синоптики

Українські та зарубіжні синоптики анонсують на найближчі дні збільшення хмарності, яке спричинить підвищення нічних температур.

«Імовірність заморозків суттєво зменшується, якщо й взагалі не щезає. Бо вже із завтра (2 жовтня – ред.) до нас прийдуть атмосферні фронти, які принесуть збільшення хмарності. Хмарність прикриє небо, а вкутане небо не пустить заморозки. У денні години температура повітря очікується від +12 до +17 градусів, хіба що на Півдні ще втримається приємне тепло, подекуди до +22 градусів», – вказує синоптик Наталка Діденко.

«Збільшення хмарності, підвищена вологість, періодичні дощі від невеликих до помірних – перспектива найближчих днів. Ближче до вихідних очікується переважно суха сонячна па та навіть тепла погода», – додає фахівець.

На такі ж погодні зміни вказують і західні синоптичні сайти, які відстежують ситуацію в усьому світі та Україні. Приміром, сайт Норвезького метеорологічного інституту прогнозує 2 жовтня нічну температуру в Києві не нижче восьми градусів за Цельсієм, наступної ночі – ще тепліше, +10.