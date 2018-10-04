Синоптики обіцяють значне потепління після холодної ночі

Українські та західні синоптики прогнозують, що після заморозків у ніч на 5 жовтня на більшій частині території України запанує суха й тепла, як на цю пору року, погода.

«Над Україною і завтра, і протягом суботи-неділі розташується антициклон. Отже, буде сухо ясно та сонячно. Коли буде зоряно, тобто вночі, очікуються практично повсюди найближчої ночі заморозки 0–4 градуси», – попереджає синоптик Наталка Діденко.

«У денні години завтра буде свіжувато, лише +9 +14 градусів, на Заході та Півдні +13 +16 градусів. Вітер 5 жовтня очікується північно-західний з переходом вихідними на південно-західний, 5–12 метрів за секунду. Тобто, сьогоднішній сильний вітер поступово вщухатиме до помірного. Вихідними відчутно потепліє», – тішить фахівець тих українців, які стали нарікати на холод.

У Києві найближчої ночі похолодає до +4 градусів, вказує американський погодний сайт wunderground.com. Але вже день 5 жовтня буде переважно сонячним, пікове значення температури в другій половині дня може сягати +16, а від суботи до понеділка вдень чекають до +18 й навіть +19 за Цельсієм із не надто холодними ночами.