Синоптики прогнозують на вихідні «бабине літо» вдень і заморозки вночі

Вночі 6 жовтня в Україні на поверхні ґрунту та місцями в повітрі можливі заморозки 0-5 градусів морозу, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Натомість, за даними ДСНС, на Донеччині та Луганщині, а також у низці областей та півдні України зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека щонайменше до 8 жовтня.

Загалом, за інформацією Українського гідрометцентру, у суботу на всій території України очікується малохмарна погода без опадів. Удень температура коливатиметься між 14 та 21 градусами тепла.

У горах, де 4 жовтня випало до півметра снігу, зараз також потеплішало, повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

​Раніше синоптики спрогнозували, що цьогорічна зима буде найтепліша за останні 30 років, однак часом температура може опускатися до -20 градусів.