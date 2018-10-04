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04 Жовтень 2018, Київ 12:13
Новини | Суспільство

На горі Піп Іван у Карпатах випало до півметра снігу – рятувальний пост

Вперше цієї осені сніг у горах випав у 20-их числах вересня

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На горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах на межі Івано-Франківської й Закарпатської областей випало вже до півметра снігу, повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

За повідомленням, станом на ранок 4 жовтня у горах хмарно і продовжує сніжити, температура повітря – чотири градуси морозу.

Вперше цієї осені сніг у горах випав у 20-х числах вересня.

Раніше синоптики спрогнозували, що цьогорічна зима буде найтепліша за останні 30 років, однак часом температура може опускатися до -20 градусів.

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