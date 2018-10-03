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03 Жовтень 2018, Київ 12:21
Новини | Суспільство

У Карпатах падає сніг – рятувальний пост

Вперше цієї осені сніг у горах випав у 20-их числах вересня

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На горі Піп Іван Чорногірський на кордоні Івано-Франківської і Закарпатської областей йде сніг, повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

«Станом на 09:15 3 жовтня Піп Іван Чорногірський – хмарно, невеликий сніг, вітер південно-західний 10-11 м/с. Температура повітря -4°С», – йдеться в повідомленні.

Український гідрометцентр на 3 жовтня прогнозував невеликий дощ з мокрим снігом на високогір’ї Карпат.

Вперше цієї осені сніг у горах випав у 20-их числах вересня.

Раніше синоптики спрогнозували, що цьогорічна зима буде найтепліша за останні 30 років, однак часом температура може опускатися до -20 градусів.

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