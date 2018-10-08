У Києві розпочалося «бабине літо» – кліматологи

Через два тижні після початку метеорологічної осені до Києва завітало «бабине літо», зазначає 8 жовтня Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

«За даними спостережень метеостанції… у неділю (7 жовтня – ред.) максимальна температура повітря досягла майже +20 градусів, а середня добова перевищила +13 градусів. Це значить, що до Києва завітало «бабине літо», – пишуть науковці.

За прогнозами Українського гідрометцентру, осіннє тепло протримається не менше тижня, «тому опалювальний сезон у столиці розпочнеться в другій половині жовтня», роблять висновок експерти.

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За українським законодавством рішення про початок опалювального сезону місцеві органи влади ухвалюють тоді, коли середньодобова температура впродовж трьох діб опускається нижче +8 градусів.