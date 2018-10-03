Кабмін ухвалив рішення почати опалювальний сезон 15 жовтня

Кабінет міністрів України на засіданні 3 жовтня ухвалив рішення про початок опалювального сезону 15 жовтня.

Під час засідання прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що динаміка підготовки населених пунктів до опалювального сезону позитивна.

«Залишилося трохи більше 10 днів, аби розпочати опалювальний сезон вчасно. Але тут треба дивитися не на календар, а на термометр. Українцям потрібно вчасно отримати гарячу воду і тепло», – сказав голова уряду.

Гройсман доручив віце-прем’єр-міністру Генадію Зубку провести 4 жовтня всеукраїнську селекторну нараду щодо перевірки стану підготовки до холодів.