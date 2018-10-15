Літо жовтолисте: синоптики обіцяють дуже теплий робочий тиждень

Короткий робочий тиждень в Україні буде не по-осінньому теплим, прогнозують українські та іноземні синоптики.

«Вівторок візьме від сьогоднішнього понеділка сонце та високу температуру повітря. Протягом дня стовпчики термометрів досягнуть +17 +22 градусів. а на Заході, Півдні та місцями у Центрі – до +24 градусів. Якесь прямо літо жовтолисте», – відзначає синоптик Наталка Діденко.

Водночас вона попереджає, що вночі «якраз буде не літо, +3+9 градусів, на Півдні хіба трохи тепліше, так що, гуляючи нічними вулицями, одягайтеся вже по-осінньому».

Холодніше стане ближче до кінця тижня, з 21 жовтня, вказує Діденко.

Її прогноз підтверджують і західні синоптичні сайти. Зокрема, американський wunderground.com прогнозує для Києва сонячні дні з температурою близько +20 з вівторка до п’ятниці, а в суботу, 20 жовтня, за цими даними, можлива вже хмарність і +16, у неділю, 21 жовтня, – ще холодніше, максимум температури становитиме +11.

Похолодання, яке змусить комунальні служби вмикати опалення, синоптики прогнозують уже на наступний тиждень, коли нічні температури наближатимуться до нуля, а денні коливатимуться неподалік позначки +10 градусів.