16 жовтня в Києві було найтеплішим днем за 137 років – геофізична обсерваторія

Середина жовтня у столиці України ознаменувалася найтеплішим днем за 137 років спостережень, свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За повідомленням, 16 жовтня було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до +23,4 градуса за Цельсієм, що на 1,1 градуса вище від попереднього максимуму для цього дня 1916 року.

Як повідомляє геофізична обсерваторія, за кліматичною нормою така температура відповідає кінцю серпня.

За повідомленням кліматологів, 17 жовтня температурний рекорд також буде оновлений. Про точні дані обіцяють повідомити пізніше.

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Напередодні в Гідрометцентрі повідомили, що 16 жовтня було побито історичний температурний рекорд.

Як повідомили синоптики, цей робочий тиждень в Україні буде не по-осінньому теплим. Холодніше стане ближче до кінця тижня, з 21 жовтня.

Похолодання, яке змусить комунальні служби вмикати опалення, синоптики прогнозують уже на наступний тиждень, коли нічні температури наближатимуться до нуля, а денні коливатимуться близько позначки +10 градусів.