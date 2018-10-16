У Києві 16 жовтня побито сторічний температурний рекорд – Гідрометцентр

У Києві 16 жовтня було побито історичний температурний рекорд, повідомили у Гідрометцентрі України.

«На 15 годину, 16 жовтня 2018 року, температура становила +23 градуси. До цього, найвища температура для 16 жовтня у Києві була +22,3 у 1916 році", – йдеться у повідомленні.

Як повідомили синоптиким, цей робочий тиждень в Україні буде не по-осінньому теплим. Холодніше стане ближче до кінця тижня, з 21 жовтня.

Похолодання, яке змусить комунальні служби вмикати опалення, синоптики прогнозують уже на наступний тиждень, коли нічні температури наближатимуться до нуля, а денні коливатимуться неподалік позначки +10 градусів.