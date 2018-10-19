Кличко заявив про початок опалювального сезону в Києві

У Києві розпочався опалювальний сезон. Про це в інтерв’ю телеканалу «1+1» повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, першими підключають заклади соціальної інфраструктури. Тепло вже подають у школи, дитсадки та лікарні.

«Загалом місто готове до опалювального сезону», – сказав Кличко і додав, що за тиждень-два система теплопостачання працюватиме стабільно.

Уряд на засіданні 3 жовтня ухвалив рішення про початок опалювального сезону 15 жовтня. Зазвичай опалювальний сезон розпочинається, коли середньодобова температура повітря впродовж трьох діб становить вісім або менше градусів.