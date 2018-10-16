У Києві відновили гаряче водопостачання у понад 3 тисячі будинків – Кличко

У Києві відновили гаряче водопостачання у понад 3 тисячі будинків, де гарячої води не було кілька місяців, заявив мер столиці Віталій Кличко.

«Київ нарешті отримує газ і розпочав постачання гарячої води. Ми підключили ТЕЦ-6, на більшу потужність тепер працює ТЕЦ-5. Відновлюють роботу котельні – підключили 90 відсотків з тих, що не працювали», – повідомив Кличко.

Він уточнив, що гарячу ваду подали жителям Лісового масиву, Троєщини, Подолу, та Оболоні.

За словами мера, для запуску опалення в усіх будинках Києва потрібно щонайменше 10 днів.

Наприкінці травня влада Києва повідомила, що «Нафтогаз» відмовляється укладати договір на поставку газу з «Київтеплоенерго» через борги попереднього оператора «Київенерго» (загальна сума заборгованості становить близько 5 мільярдів гривень). У відповідь на це Київрада ухвалила рішення, згідно з яким боргові зобов’язання «Київенерго» не підлягають передачі «Київтеплоенерго».

«Нафтогаз» у свою чергу заявив, що готовий укласти договір на поставку газу одразу після вирішення питання правонаступництва заборгованості.

КМДА погодилась успадкувати заборгованість «Київенерго» перед Нафтогазом і повідомила про те, що підпише з компанією мирову угоду. Для цього вона попросила в Кабінету міністрів субвенцію на 729 мільйонів гривень.

Господарський суд Києва 10 жовтня затвердив мирову угоду, яку 9 жовтня уклали Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» та комунальне підприємство «Київтеплоенерго».