Гаряча вода і тепло в Києві: «Нафтогаз» заявив, що готовий надати «Київтеплоенерго» газ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» заявила 9 жовтня, що після затвердження судом мирової угоди готова «в будь-який час підписати з «Київтеплоенерго» договір про постачання газу».

«Ми робили, робимо і будемо робити все залежне, щоб кияни були з гарячою водою і теплом. Газу достатньо, і ми були готові постачати його для виробництва гарячої води ще у квітні. Шкода, що процес зайняв півроку. Тепер ситуація повернулась до правового поля», – вказано у повідомленні «Нафтогазу» в мережі Twitter.

«Протягом двох днів «Київенерго» та «Київтеплоенерго» урегулюють питання передачі боргових зобов’язань. Щойно це станеться, «Нафтогаз» та «Київтеплоенерго» зможуть укласти договір про постачання газу за пільговою ціною на умовах ПСО (покладення спеціальних обов’язків – ред.). Весь процес триватиме до 5 робочих днів», – ідеться в повідомленні компанії.

Минулого тижня прес-служба «Київтеплоенерго» повідомила, що це комунальне підприємство і компанія «Нафтогаз» розробили робочий варіант мирової угоди.

Раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що постачання гарячої води в Києві мають відновити до 7 жовтня 2018 року.

Наприкінці травня влада Києва повідомила, що «Нафтогаз» відмовляється укладати договір на поставку газу з «Київтеплоенерго» через борги попереднього оператора «Київенерго» (загальна сума заборгованості становить близько 5 мільярдів гривень). У відповідь на це Київрада ухвалила рішення, згідно з яким боргові зобов’язання «Київенерго» не підлягають передачі «Київтеплоенерго».

«Нафтогаз» у свою чергу заявив, що готовий укласти договір на поставку газу одразу після вирішення питання правонаступництва заборгованості.

КМДА погодилась успадкувати заборгованість «Київенерго» перед Нафтогазом і повідомила про те, що підпише з компанією мирову угоду. Для цього вона попросила в Кабінету міністрів субвенцію на 729 мільйонів гривень.