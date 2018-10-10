Суд затвердив мирову угоду, яка розблокує гаряче водопостачання в Києві – «Нафтогаз»

Господарський суд Києва 10 жовтня затвердив мирову угоду, яку 9 жовтня уклали Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» та комунальне підприємство «Київтеплоенерго». Про це «Нафтогаз» повідомив у мережі Twitter.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» заявила 9 жовтня, що після затвердження судом мирової угоди готова «в будь-який час підписати з «Київтеплоенерго» договір про постачання газу».

Минулого тижня прес-служба «Київтеплоенерго» повідомила, що це комунальне підприємство і компанія «Нафтогаз» розробили робочий варіант мирової угоди.

Також прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що постачання гарячої води в Києві мають відновити до 7 жовтня 2018 року.

Наприкінці травня влада Києва повідомила, що «Нафтогаз» відмовляється укладати договір на поставку газу з «Київтеплоенерго» через борги попереднього оператора «Київенерго» (загальна сума заборгованості становить близько 5 мільярдів гривень). У відповідь на це Київрада ухвалила рішення, згідно з яким боргові зобов’язання «Київенерго» не підлягають передачі «Київтеплоенерго».

«Нафтогаз» у свою чергу заявив, що готовий укласти договір на поставку газу одразу після вирішення питання правонаступництва заборгованості.

КМДА погодилась успадкувати заборгованість «Київенерго» перед Нафтогазом і повідомила про те, що підпише з компанією мирову угоду. Для цього вона попросила в Кабінету міністрів субвенцію на 729 мільйонів гривень.