В уряді повідомили, на скільки можуть зрости тарифи на тепло

В Україні тарифи на тепло можуть зрости не більше ніж на 16% у зв’язку з підвищенням цін на газ, повідомив 9 листопада прем’єр Володимир Гройсман.

«Коли я чую, що тарифи на тепло і воду можуть зрости на 70%, у мене питання: з якого дива це має відбутися? Люди мають зрозуміти, що питання ціни газу – важливе для формування тарифів. Але ми порахували: якщо газ подорожчав на 23%, то тарифи на тепло мають підвищуватися не більш, ніж на 16%. Якщо йдеться про 70%, значить дехто під шумок хоче зіграти і кратно підвищити ціни на тепло, а відповідальність повісити на когось іншого», – цитує прес-служба уряду заяву Гройсмана в ефірі одного з телеканалів.

В Україні з 1 листопада ціна на газ для населення зросла на 23,5%, до 8550 гривень за тисячу кубометрів. Відповідне рішення було ухвалене Кабінетом міністрів України.

За словами прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, спочатку Міжнародний валютний фонд вимагав підвищити ціну на газ на 60%.

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Справа ціни на газ для населення ключова для того, щоб Міжнародний валютний фонд відновив фінансування України. Україна в рамках співпраці з МВФ зобов’язалася перейти до ринкових цін, але влітку і восени 2017 року відмовилася виконувати ці зобов’язання.

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