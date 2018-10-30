П’ять питань і відповідей про тарифи і субсидії в Україні

Із 1 листопада 2018 року ціни на газ для населення в Україні зростуть на 23,5%. У Кабміні таке рішення назвали «вимушеним кроком» і заявили, що в перебігу переговорів із кредиторами взагалі йшлося про подорожчання на 60%. Радіо Свобода пояснює, як формується тариф на газ, чому він росте і хто отримає субсидію.

Установлення ринкової ціни на газ – одна із основних вимог Міжнародного валютного фонду для відновлення фінансування України.

19 жовтня Міжнародний валютний фонд погодив із українською владою нову програму резервної підтримки замість чинної програми розширеного фінансування. Обсяг нової програми – 3,9 мільярда доларів.

Із 1 листопада ціна одного кубометра природного газу складе 8,59 гривені. Раніше газ коштував 6,96 гривені за кубометр.

Чому тариф підвищили?

Кабінет міністрів України каже про «вимушений крок, щоб країна могла далі розвиватися».

«У 2006–2013 роках були взяті мільярдні доларові кредити, які не були тодішньою владою спрямовані на розвиток економіки, а були розтринькані і витрачені на «проїдання». За цей час борг України був нарощений більш ніж на 50 мільярдів доларів… Тепер настав час повертати ці борги – у наступні п’ять років держава Україна має віддати понад 30 мільярдів доларів», – ідеться в повідомленні на Урядовому порталі.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що підвищення ціни необхідне для недопущення в Україні економічної кризи.

А прем'єр-міністр Володимир Гройсман наголосив, що у поточному опалювальному сезоні ціну на газ підвищувати більше не будуть.

«У цьому опалювальному сезоні ціна на газ підвищуватися не буде. А наша програма субсидій дозволяє захистити всіх тих, хто цього потребує», – зазначив глава уряду.

Питання ціни на газ стало надчутливим відразу після Помаранчевої революції – ще при уряді пані Тимошенко

​Карел Хірман, член групи стратегічних радників зі сприяння реформ уряду України, в інтерв’ю Радіо Свобода прокоментував ситуацію.

«Питання ціни на газ стало надчутливим відразу після Помаранчевої революції – ще при уряді пані Тимошенко, а потім і в період президентства Януковича. Янукович пішов іншим шляхом. Якщо пам’ятаєте, Україна відмовилася від програми МВФ у 2012–2013 роках саме щодо ціни на газ і взяла кредит у Росії. Після цього і розпочалися ті історичні події, які Україна переживає і зараз. Це історичний і політичний факт», – зазначає Хірман.

Що таке «програма субсидій»?

Субсидія – це адресна безготівкова допомога сім’ї, яку надають на погашення витрат з оплати житлово-комунальних послуг.

Отримати її можуть ті, хто витрачає на комунальні послуги понад 15% щомісячного сукупного доходу. Субсидію рахують по доходу зареєстрованих у будинку осіб.

Якщо житло орендоване, то квартиранти можуть також оформити субсидію, але на підставі договору найму чи оренди житла.

Правила надання субсидій змінилися від травня 2018 року.

Раніше субсидію перепризначали на новий період раз на рік у травні. Її розмір розраховували окремо на літній і зимовий період. Але тепер розрахунок роблять двічі – у травні і жовтні.

Середній розмір субсидії для однієї родини складає 600-700 гривень.

Загальний обсяг адресної допомоги, який передбачає проект Державного бюджету на 2019 рік, становить 55 мільярдів гривень, що на 4 мільярди гривень більше від цьогорічного показника.

Для отримання субсидії потрібно заповнити заяву і декларацію про доходи. Зробити це можна як письмово, так і електронно.

Що буде із субсидіями після підвищення ціни на газ?

За словами Володимира Гройсмана, в Україні право на отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг мають близько семи мільйонів домогосподарств.

Із початку опалювального сезону уряд ініціював моніторинг процесу надання субсидій.

«Ми усунули обмеження, які заважали отримати допомогу. При органах соцзахисту створені окремі комісії, які мають враховувати окремі обставини кожної сім’ї, яка потребуватиме субсидії. Просив би, аби комісії приймали людей, і якщо є реальні життєві обставини, ставати на позиції громадян», – каже Гройсман.

Із січня 2019 року в Україні запрацює монетизація субсидій. Українці будуть отримувати від Уряду «живі» гроші для оплати комунальних послуг.

Монетизація субсидій – це можливість отримати заощаджені гроші на банківську картку або готівкою

Зараз субсидію автоматично обчислюють із повної вартості комунальних послуг. Натомість монетизація означає, що домогосподарства отримають з державного бюджету кошти, що покриватимуть частину їхніх витрат на комунальні послуги.

Як формується тариф на газ?

Ціну на газ для населення встановлює уряд. Так буде до 2021 року, поки ціну не почне формувати ринок.

За даними аналітичного центру DiXi Group, 70% кінцевої ціни – це вартість самого газу, власного видобування чи імпортованого. 17% від ціни – це податок на додану вартість, гроші, які йдуть до Державного бюджету. Ще 7,5% – середньозважений тариф на розподіл (облгази).

На ціну також впливають маржа НАК «Нафтогаз» України, середньозважений тариф на транспортування магістральними газопроводами («Укртрансгаз») і торгова націнка постачальника газу зі спеціальними обов’язками.

Які тарифи на газ у Європі?

Ціну на газ у Європі вимірюють у кіловат-годинах. У переважній більшості країн тариф був завжди набагато вищим, ніж в Україні.

У той же час, варто говорити про різницю у доходах між Україною та країнами Євросоюзу.

Не зважаючи на низьку ціну на газ, для українців він все ж таки не є дешевим, якщо рахувати співвідношення ціни та мінімального доходу.

Після підняття тарифу на 23,5% ціна на газ в Україні все ж залишатиметься найнижчою.