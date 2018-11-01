Сьогодні в Україні дорожчає газ

В Україні з 1 листопада ціна на газ для населення зростає на 23,5%, до 8550 гривень за тисячу кубометрів. Відповідне рішення було ухвалене Кабінетом міністрів України.

За словами прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, спочатку Міжнародний валютний фонд вимагав підвищити ціну на газ на 60%.

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До сьогоднішнього дня ціна газу для населення становила 4942 гривні за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, які включають транспортування, – 6958 гривень за тисячу кубометрів.

Справа ціни на газ для населення ключова для того, щоб Міжнародний валютний фонд відновив фінансування України. Україна в рамках співпраці з МВФ зобов’язалася перейти до ринкових цін, але влітку і восени 2017 року відмовилася виконувати ці зобов’язання.