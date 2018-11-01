В Україні з 1 листопада дорожчає телефонний зв’язок

В Україні з 1 листопада виростуть тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги. Таким чином набуде чинності рішення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) від 18 вересня, повідомляється на сайті парламенту України.

На першому етапі підвищення торкнеться тільки населення. Для жителів усіх населених пунктів підвищиться місячна абонплата за користування телефонним апаратом із погодинною оплатою місцевих розмов. Вартість стаціонарного телефонного зв'язку у середньому зросте на 17 відсотків в містах і на 18,8 відсотків у селах. У середньому це становитиме 3-7 гривень порівняно з нині діючими тарифами.

Документ також встановлює граничні тарифи на зазначені послуги на період з 1 січня наступного року. В цьому випадку підвищення відбудеться для всіх категорій користувачів. Планується, що у 2019 році тарифи збільшаться на 2-5 гривень.

Оператори можуть знижувати граничні тарифи, але не нижче собівартості послуг.