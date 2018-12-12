Вітренко: газ із Європи дешевший, ніж газ «за формулою Тимошенко – Путін»

Україна не платить за отримуваний із Європи газ учетверо більше, ніж за контрактом із російським «Газпромом». Про це у Facebook 12 грудня заявив головний виконавчий директор «Групи «Нафтогаз» Юрій Вітренко.

«Газ з Європи все одно виходить дешевше, ніж газ за формулою Тимошенко – Путін. Міжнародний арбітраж своїм рішенням змінив цю формулу, але «Газпром» відмовляється виконувати свої зобов’язання за переглянутим контрактом. Усі самі можуть зробити висновки щодо «справедливості» та надійності відносин із «Газпромом», – написав високопосадовець.

«Свого часу я вже казав про те, що через холоди в Європі та невиконання «Газпромом» своїх зобов’язань за контрактом на поставку газу впродовж перших днів березня (2018 року – ред.) ціни в Європі підскочили до такого рівня, але ми не купували газ за такими цінами, а попросили свідомих українців #прикрути і зачекали, поки ціни впадуть», – нагадав Вітренко.

Він також вказав, що «ціни, які український Держстат наводить як статистику за листопад, є, скоріш за все, цінами за поставками у жовтні». «Ми вже декілька років вказуємо на очевидні помилки у статистиці, але Держстат не переймається щодо цього», – додав Вітренко.

Раніше цього тижня Міністерство економічного розвитку і торгівлі повідомило, що середня ціна імпортного природного газу в листопаді 2018 року становила 9471,92 гривні, або 339,21 долара за 1 тисячу кубометрів.