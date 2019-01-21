Новак: є всі можливості продовження терміну дії існуючого газотранспортного контракту – відео

Росія вважає, що перед тим, як перейти до розробки положень наступного газотранспортного контракту між Україною та Росією, слід «владнати» судові позови і визначитися із законодавством України – таку заяву зробив у Брюсселі міністр енергетики Росії Олександр Новак. Російський міністр вважає, що позови української сторони, включно з останнім, майже на 12 мільярдів доларів, завищені і «не мають стосунку до дійсності». Переговори щодо майбутніх газотранспортних угод між Києвом і Москвою відбулися у Брюсселі під головуванням віце-президента Єврокомісії Мароша Шефчовича й із участю міністра закордонних справ України Павла Клімкіна і міністра енергетики Росії Олександра Новака.