У «Нафтогазі» порахували збитки України від газових контрактів 2009 року

У компанії «Нафтогаз України» навели дані про збитки, яких Україна зазнала через контракти на постачання і на транзит газу від 2009 року, і про те, які могли б ці збитки стати, якби не вдалося перемогти у Стокгольмському арбітражі російського газового монополіста «Газпром».

Як заявив на прес-конференції в Києві голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв, сума безповоротних збитків за час від 2009 року до перемоги в арбітражі склала 32,1 мільярда доларів США у вигляді переплат, штрафів, передбачених контрактами, тощо, або, за його підрахунками, по 61 тисячі гривень на кожну українську родину.

А якби «Нафтогаз» не переміг «Газпром», то Україна зазнала б додатково ще 94,7 мільярда доларів збитків, або ще по 177 тисяч гривень на родину, але їх вдалося врятувати, додав Коболєв.

Крім того, він згадав і про політичні втрати України внаслідок контрактів 2009 року.

За його словами, встановлена в контракті базова ціна в 450 доларів за тисячу кубометрів газу була завищеною, бо на той момент ринкова ціна в Німеччині становила 360 доларів. Це, сказав він, перетворило Україну на заручницю «політичних знижок» від Росії – так само, як, нагадав Коболєв, Росія використовувала газ для політичного тиску у відносинах із Білоруссю, Грузією, Вірменією і Молдовою.

Як сказав Коболєв, це призвело до «харківських угод» 2010 року, за якими Росія надала Україні певну знижку в ціні на свій газ на певних умовах і тільки до 2019 року за рахунок продовження оренди місця базування російського Чорноморського флоту у Криму до 2042 року, а також іще однієї знижки грудня 2013 року в обмін на відмову від євроінтеграції.

«Ці знижки стали передумовою подальшої окупації», – заявив «Нафтогазу».

За результатами розглядів двох справ щодо оскарження «Нафтогазом» умов контрактів 2009 року з «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі у 2017-му – на початку 2018 років низка невигідних для України положень цих контрактів була скасована, а «Газпром» залишився винен «Нафтогазові» близько 2,6 мільярда доларів. «Газпром» у відповідь заявив, що відмовляється виконати це рішення, і нині намагається оскаржувати його, а також домогтися розірвання самих цих контрактів.

Тим часом «Нафтогаз» уже почав процес примусового стягнення цих коштів із «Газпрому» за рахунок активів російського газового монополіста за кордоном. Процеси навколо арешту цих активів тривають у Великій Британії, Нідерландах і Швейцарії. Українська компанія при цьому щоразу нагадує російській, що кожен день невиплати її боргу збільшує його суму через нарахування пені на 0,5 мільйона доларів.