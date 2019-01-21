Транзит газу Україною: Путін обіцяє

У Брюсселі 21 січня проводять тристоронню зустріч щодо газу між Росією, Україною та ЄС. Як зазначав раніше голова НАК «Нафтогаз Україна» Андрій Коболєв, головне завдання України на цих переговорах – зберегти транзит і підписати нові контракти відповідно до європейських правил. За його словами, це має гарантувати, що Україна отримає передбачені обсяги транзиту. В свою чергу президент Росії Володимир Путін 17 січня у Белграді запевнив, що хоче зберегти транзит «блакитного палива» через Україну. У програмі «Ваша Свобода» ситуацію аналізували директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко та експерт з енергетики, партнер консалтингової компанії RusEnergy Михайло Крутіхін.