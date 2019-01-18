Суд у Швейцарії зняв арешт із відсутніх акцій «Газпрому» і підтвердив можливість арешту, коли їх знайдуть – «Нафтогаз»

Компанія «Нафтогаз України» повідомила, що суд у Швейцарії скасував своє рішення заморозити активи російського газового монополіста «Газпрому» через те, що цих активів у цій країні не виявили, і підтвердив чинність рішення Стокгольмського арбітражу і можливість арештувати ці активи, коли вони знайдуться.

«Наскільки нам відомо, зареєстровані у Швейцарії компанії Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG запевнили судових виконавців, що вони не можуть виконати рішення суду про заморозку (арешт) акцій, які належать «Газпрому», оскільки акції випущені в документальній формі, і у них таких акцій немає», – повідомив про рішення суду ввечері 17 січня виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«Тобто цих активів «Газпрому», за даними цих компаній, у Швейцарії немає, принаймні, їх поки що не вдалося знайти їх там. Тому своє рішення про заморозку активів «Газпрому», оскільки вони не знайшлися у Швейцарії, суд у Швейцарії скасував», – наводить прес-служба української компанії слова свого керівника.

«Нагадаю, що відносно випадково ми знайшли частину цих акцій у Великобританії, і дочірня компанія «Газпрому» вимушена була зобов’язатися перед судом у Лондоні нічого з цими акціями не робити до подальшого рішення суду», – додав Вітренко.

При цьому, наголосив він, «своїм рішенням швейцарський суд підтвердив дійсність рішення арбітражу і можливість примусового виконання цього рішення у Швейцарії, потрібно лише знайти активи для стягнення».

«Тому ми продовжуємо шукати активи «Газпрому» у цій країні», – запевнив керівник «Нафтогазу».

Раніше 17 січня «Газпром», зі свого боку, повідомляв, що попереднього дня, 16 січня, суд кантону Цуґ у Швейцарії ухвалив повністю скасувати свою постанову, ухвалену 29 травня 2018 року, про накладення у Швейцарії забезпечувальних заходів на акції «Газпрому» в компаніях Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG і на права вимоги «Газпрому» до цих компаній. Але про подробиці рішення «Газпром» нічого не уточнив.

30 травня 2018 року «Нафтогаз» оголосив, що почав процес стягнення з російського «Газпрому» боргу приблизно в 2,6 мільярда доларів відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу у справах щодо постачання і транзиту газу.

5 червня 2018 року «Нафтогаз» повідомив, що суд заарештував активи «Газпрому» в Нідерландах. Українська компанія зазначила відтак, що згодом активи російського підприємства заарештували також у Великій Британії і Швейцарії. Але після цього у Швейцарії за рішенням місцевого суду виконавча служба викреслила акції Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG з переліку арештованого майна, бо «Газпром» заявив, що цих акцій там немає.

29 червня 2018 року суд швейцарського кантону Цуґ припинив дію цього виключення акцій Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG зі складених судовими виконавцями сертифікатів про накладення забезпечувальних заходів на активи «Газпрому» в цих компаніях, таким чином фактично відновивши цей арешт. Російська компанія оскаржила це рішення, яке також заборонило компаніям «Північний потік» і «Північний потік-2» виплачувати російському газовому холдингові будь-які кошти.

Компанії Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG є юридичними особами, які стоять за проектами двох проектів «Газпрому», вже наявного газопроводу «Північний потік» і планованого «Північний потік-2». При цьому російський холдинг є власником 51 відсотка акцій першої компанії і 100-відсотковим власником другої.

Стокгольмський арбітраж у лютому 2018 року повідомив, що присудив «Нафтогазу» 4,6 мільярда доларів. З урахуванням рішення в іншій справі, в якій «Нафтогаз» лишився винним російській компанії меншу суму, «Газпром» має виплатити українській компанії 2,56 мільярда доларів.

«Газпром» не виконує це рішення і оскаржує його.

Стокгольмський арбітраж розглядав дві справи про взаємні претензії «Нафтогазу» і «Газпрому» щодо умов контрактів на постачання і на транзит газу, укладених у 2009 році на 10 років. Сторони висували одна до одної претензії на кілька мільярдів доларів.