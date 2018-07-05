«Газпром» маніпулює – «Нафтогаз» про рішення суду у Швейцарії

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» заявила 5 липня, що російський «Газпром» «свідомо маніпулює словами і підмінює поняття», коли твердить, що арешт активів «Північних потоків» у Швейцарії не відновлений.

«Вищий суд швейцарського кантону Цуґ призупинив дію рішення місцевого органу зі стягнення боргів про виключення акцій Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG з переліку арештованого майна. Фактично рішення суду означає відновлення арешту на період як мінімум до моменту прийняття судом рішення щодо скарги Нафтогазу на рішення органу зі стягнення боргів», – вказує «Нафтогаз» у мережі Twitter.

Згодом українська компанія додатково розтлумачила рішення так, як вона його розуміє.

«Блумберг: Газпром каже, що акції Північних потоків повернули до переліку заарештованих активів тимчасово. Пояснюємо: 1. Суд наклав арешт. 2. Виконавча служба викреслила акції з переліку арештованого майна, бо «Газпром» сказав, що «ихтамнет». 3. Вищий суд скасував п.2. Повернулися до п. 1», – додали в «Нафтогазі».

Кількома годинами раніше 5 липня в «Газпромі» вказали, що «заява «Нафтогазу України» про те, що суд кантону Цуґ (Швейцарія) поновив арешт акцій Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG, не відповідає дійсності». За даними «Газпрому», швейцарський суд 29 червня 2018 року призупинив дію виключення акцій Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG зі складених приставами сертифікатів про накладення забезпечувальних заходів на активи «Газпрому» в цих компаніях.

«Виняток щодо акцій призупинений на термін розгляду заяви «Нафтогазу України» про оскарження дій судових приставів», – вказувала з посиланням на «Газпром» російська державна агенція економічної інформації «Прайм».

Вищий суд швейцарського кантону Цуґ відновив арешт акцій Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG, які належать російській компанії «Газпром», повідомила прес-служба НАК «Нафтогаз України» 4 липня.

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30 травня «Нафтогаз» повідомив, що почав процес стягнення з російського «Газпрому» боргу в близько 2,6 мільярда доларів відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу в справах щодо постачання і транзиту газу.

Стокгольмський арбітраж розглядав спір «Нафтогазу» і «Газпрому» про умови контракту на поставку і транзит газу, укладеного в 2009 році на 10 років. Сторони висували одна до одної претензії на кілька мільярдів доларів.