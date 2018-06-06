Арешт активів «Газпрому». Як «Нафтогазу України» повернути собі гроші?

Гості програми «Ваша Свобода»: Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова; Сергій Сапєгін, директор Науково-технічного центру «Психея»; Михайло Крутіхін, російський економічний аналітик, експерт із нафтогазового ринку.

Міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що можливі подальші проблеми з постачанням і транзитом газу через територію України в зв’язку з арештом активів «Газпрому» на Заході. Раніше «Нафтогаз України» повідомив, що суд у Нідерландах заарештував тамтешні активи «Газпрому» через відмову російської компанії виконувати рішення Стокгольмського арбітражу. Російський монополіст має сплатити компанії «Нафтогаз України» близько 2,6 мільярда доларів.

Віталій Портников: Пане Омельченко, можна сказати, що зараз росіяни дійсно не прорахували наслідків своїх дій стосовно рішення Стокгольмського арбітражу? Тому що складається враження, що вони дуже незадоволені повальним арештом активів «Газпрому» на Заході.

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Ініціатива не «Газпрому» – не виплачувати гроші. У бюджеті «Газпрому» на цей рік ці кошти заброньовані. Політичне рішення ухвалювалося у Росії на вищому рівні

​Володимир Омельченко: Це була ініціатива не «Газпрому» – не виплачувати гроші. Оскільки в бюджеті «Газпрому» на цей рік ці кошти передбачені. І вони є, заброньовані. Я думаю, що це політичне рішення, яке ухвалювалося в Росії на вищому рівні. «Газпром» не може суперечити політикам, тому що це не комерційна структура, а, скоріше, політичний важіль впливу Кремля на міжнародну політику.

Я думаю, що це абсолютно правильний шлях з боку НАК «Нафтогаз». Іншого шляху якимось чином виконати рішення Стокгольмського арбітражу, ніж через арешт активів, на сьогодні не існує.

Наскільки це вдасться зробити – важко сказати. Арештовані активи недостатньо ліквідні, щоб відразу перетворитися у гроші. Більш простий шлях – Україна змогла б відразу ці активи перетворити в гроші, якщо б, наприклад, був заарештований природній газ у європейських газових сховищах. Але тоді б наші європейські партнери трошечки створили б напруження.

Можна створити проблеми для функціонування «Газпрому». Це може створити дуже серйозні проблеми для реалізації проекту «Північний потік-2»

Процес тільки запустився. Це довга процедура – треба оцінити активи. Це десь на пару років, щоб отримати гроші таким шляхом. Але можна створити таким шляхом певні проблеми для функціонування «Газпрому». Особливо важливо – арешт активів у швейцарському окрузі Цуґ – це Nord Stream, Nord Stream-2. Це може створити дуже серйозні проблеми для реалізації проекту «Північний потік-2».

Путін, скоріш за все, «закусив вудила» і стоятиме до кінця. Такому «великому начальнику», як він себе вважає, виплачувати Україні борг – якось не «по понятіям». «Правильні «рєбята», так би мовити, не зрозуміють його, якщо так відбудеться. Тому тягнутимуть до кінця, шантажуватимуть транзитом, маніпулюватимуть.

«Газпром» у будь-якому разі пустить газ українською трубою рівно стільки, скільки не влізе у «Північний потік-2»

«Газпром» у будь-якому разі пустить газ українською трубою рівно стільки, скільки не влізе в «Північний потік-2». Червона лінія – це доля «Північного потоку-2». Якщо стане питання руба – чи заплатити, чи «Північний потік-2», вони будуть змушені платити. Це «ідея-фікс» обходу України, це стратегія Росії. Вони принесуть у жертву 2,5 мільярди, щоб Україна в майбутньому щорічно втрачала близько 3 мільярдів доларів.

Одна з причин, чому не платять ці 2,5 мільярди – в Україні будуть вибори, тому це буде «приз» новому президенту. Газ – це президентський бізнес, як казали свого часу. Ця тактика теж діятиме, щоб підкупити нову владу цими грошима.

– Пане Сапєгін, а якими можуть бути наслідки цих арештів активів «Газпрому» для самого «Газпрому», якщо компанія не зробить ніяких висновків із цієї ситуації?

Сергій Сапєгін: Поки що маємо повідомлення, що йде опис майна. По-друге, підприємства, до яких прийшли пристави, відмовилися співпрацювати. З семи підприємств лише одне співпрацює. По-третє, сам «Газпром» каже, що не отримував якихось документів. Тобто поки що ми маємо заяви, плітки, чутки щодо самого арешту.

«Газпром» не очікував такого результату арбітражу. І далі затягуватиме процес

«Газпром» не очікував такого результату арбітражу. Хоча не виключаю, що й далі затягуватиме процес. Затримка виплати цих грошей – спроба не дати ці гроші президенту напередодні виборів. Газ – це політичне питання. Це треба розглядати в руслі передвиборчого року.

В України є можливість протистояти протистояти тиску «Газпрому». На сьогодні Україна від поставок «Газпрому» не залежить. Щодо транзиту, то в будь-якому разі Україна ще залишиться транзитною державою. І не в 2019-у, не в 2020-у «Північний потік-2» не запрацює – потрібно збудувати газопроводи не тільки в Балтиці, а й у Німеччині, а це ще пару років. На цьому проміжку часу Україна має зіграти – має оголосити конкурс на бронювання газотранспортних потужностей, так званий «бери або плати».

– Пане Крутіхін, Ви можете пояснити самі для себе і для нас сенс тактики «Газпрому»? Тому що виглядає він доволі дивно. Замість того, щоб заплатити гроші й забути, а потім розбиратися в апеляційній інстанції і вимагати повернення цих грошей, якщо тільки виграють процес, відбувається така ситуація, яка погіршує можливості маневру «Газпрому» на світових ринках. І це в тій ситуації, коли треба будувати «Північний потік-2». Це фактично такий «постріл у ногу», як дехто в Києві каже.

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Щоб «Газпром» переказав кошти «Нафтогазу», потрібне не рішення Кремля. Виходячи з бізнес-практики, треба виплатити кошти, не чекаючи на арешт майна

​Михайло Крутіхін: Це абсолютно логічна поведінка. Оскільки для того, щоб «Газпром» переказав кошти «Нафтогазу», потрібне не рішення «Газпрому», а рішення безпосереднього керівництва, тобто Кремля. Без рішення Путіна «Газпром» жодні кошти, тим більше такі великі, переказувати не буде. А рішення поки немає. «Газпром» зараз доповідає Путіну, що робить усе, що тільки може, опирається, щоб запобігти цим виплатам. Хоча насправді, виходячи з бізнес-практики, з нормальної практики між господарюючими суб’єктами, треба виплатити ці кошти, не чекаючи на арешт майна, фінансових активів та інші неприємні речі. А, можливо, в подальшому український позов зможе перерости в те, що в «Газпрому» вимагатимуть і додаткову оплату за зрив домовленостей.

Олександр Новак (міністр енергетики Росії – ред.) свою заяву спрямовував тільки одному адресату. І адресат цей не в Києві, не ще десь, а сидить у Кремлі. Міністру необхідно показати президенту, що «вони стараються», поводяться «патріотично», що українська сторона для міністра – ворог, з ворогом необхідно поводитися ось таким чином. Зрештою, найімовірніше, буде все за бізнес-логікою – піде платіж.