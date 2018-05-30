«Нафтогаз» заявляє, що почав стягнення 2,6 мільярда доларів боргу з «Газпрому»

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» почала процес стягнення з російського «Газпрому» боргу в 2,6 мільярда доларів, за рішенням Стокгольмського арбітражу в справах щодо постачання і транзиту газу, повідомляє прес-служба української компанії.

«Компанія підтверджує факт звернення до швейцарських судів із вимогою примусового стягнення коштів, і швейцарська влада вже вжила заходів щодо активів «Газпрому» на території країни», – йдеться в повідомленні.

Стокгольмський арбітраж у лютому повідомив, що присудив «Нафтогазу» 4,6 мільярда доларів. З урахуванням рішення по іншому спору «Газпром» має виплатити українській компанії 2,56 мільярда доларів.

«Газпром» не виконує рішення, 28 травня у російській компанії заявили, що рішення Стокгольмського арбітражу, який зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,6 мільярда доларів, було написано за участю «сторонніх людей». За твердженням компанії, це показало «додаткове вивчення тексту рішення з залученням всесвітньо визнаного експерта-лінгвіста».

Стокгольмський арбітраж розглядав спір «Нафтогазу» і «Газпрому» про умови контракту на поставку і транзит газу, укладеного в 2009 році на 10 років. Сторони висували одна до одної претензії на кілька мільярдів доларів.