У «Нафтогазі» відреагували на заяву Путіна щодо газу: Росія не виконує рішень арбітражу

Комерційний директор «Нафтогазу України» Юрій Вітренко заявляє, що спори між українською компанією і російським «Газпромом» вже врегульовані у Стокгольському арбітражному суді, але Москва не виконує ці рішення. Так Вітренко відреагував на заяву президента Росії Володимира Путіна, що Москва готова зберегти транзит газу для України в разі врегулювання цього у Стокгольмському арбітражі.

«По-перше, два спори (щодо контракту на поставку газу та контракту на транзит газу) між «Газпромом» і «Нафтогазом» вже були врегульовані в Стокгомльському арбітражі. «Проблеми «лише» у тому, що Газпром не виконує рішення арбітражу – не постачає газ в Україну за цінами, які визначив арбітраж, і не сплачує нам 2,6 млрд доларів компенсації, яку визначив арбітраж», – написав Вітренко у Facebook пізно ввечері 16 липня.

За його словами, українська сторона готова врегулювати і новий спір щодо перегляду транзитного тарифу, з яким нещодавно звернулася до Стокгольмського арбітражу.

«Ми вимагаємо від «Газпрому» приблизно 12 млрд доларів США. І ми впевнені, що у нас сильна юридична позиція – контракт прямо передбачає наше право переглядати транзитний тариф. Якщо цей спір ми будемо «врегульовувати» в арбітражі, то практично нереально закінчити до кінця 2019 року. У кращому випадку – до кінця 2020 року. Чи готові Газпром і Німеччина зупинити будівництво Північного потоку-2 до закінчення нового арбітражу?», – додав Вітренко.

За підсумками переговорів із президентом США Дональдом Трампом 16 липня Володимир Путін заявив, що Росія готова зберегти транзит газу через Україну після будівництва «Північного потоку-2» і продовжити транзитний контракт у разі врегулювання спору в Стокгольмському арбітражному суді.

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Президент США Дональд Трамп та інші представники його адміністрації критикували проект «Північний потік-2». Частина країн ЄС і Україна прямо закликали заблокувати його спорудження, стверджуючи, що він поставить під загрозу енергетичну безпеку України та Євросоюзу.

У будівництві газопроводу, який пройде з Росії до Німеччини дном Балтійського моря, беруть участь, зокрема, компанії з Німеччини і Австрії. Влада в цих країнах стверджує, що йдеться про суто економічний проект. Канцлер Німеччини Анґела Меркель, однак, заявила, що робота газопроводу можлива лише в разі, якщо Росія не припинить транзит газу через Україну.