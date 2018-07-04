Євросоюзу не потрібний «Північний потік-2» – прем’єр Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 4 липня в Європейському парламенті в Страсбурзі застеріг Європу від будівництва спільного з Росією газопроводу «Північний потік-2», який, за словами голови уряду, «є не економічним проектом, а суто політичним».

«Європейському союзу не потрібний «Північний потік-2», який підвищить ризик нестабільності в Східній Європі і дасть Росії інструмент великого впливу не тільки на європейську економіку, а й на європейську політику», – наголосив Моравецький.

За його словами, єдиною провиною країн, які зазнали агресії Росії, як Україна чи Грузія, було те, що вони «просто вибрали європейську економічну і політичну модель». "Це показує, що безпека європейського Східного партнерства настільки ж важлива для ЄС, як і безпека нашого південного напрямку», – вказав Моравецький.

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Президент США Дональд Трамп та інші представники його адміністрації критикували проект «Північний потік-2». Частина країн ЄС та Україна прямо закликали заблокувати його спорудження, стверджуючи, що він поставить під загрозу енергетичну безпеку України та Євросоюзу.

У будівництві газопроводу, який пройде з Росії до Німеччини дном Балтійського моря, беруть участь, зокрема, компанії з Німеччини і Австрії. Влада в цих країнах стверджує, що йдеться про суто економічний проект. Канцлер Німеччини Анґела Меркель, однак, заявила, що робота газопроводу можлива лише в разі, якщо Росія не припинить транзит газу через Україну.