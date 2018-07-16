Росія готова зберегти транзит газу через Україну після будівництва «Північного потоку-2» – Путін

Росія готова зберегти транзит газу через Україну після будівництва «Північного потоку-2», заявив російський президент Росії Володимир Путін.

«Більше того, ми готові розширити транзитний контракт. У разі врегулювання спору між господарюючими суб`єктами, вони будуть регулюватися в Стокгольмському арбітражному суді», – заявив він після переговорів з президентом США Дональдом Трампом, коментуючи побоювання про припинення транзиту через Україну після запуску «Північного потоку-2».

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Президент США Дональд Трамп та інші представники його адміністрації критикували проект «Північний потік-2». Частина країн ЄС і Україна прямо закликали заблокувати його спорудження, стверджуючи, що він поставить під загрозу енергетичну безпеку України та Євросоюзу.

У будівництві газопроводу, який пройде з Росії до Німеччини дном Балтійського моря, беруть участь, зокрема, компанії з Німеччини і Австрії. Влада в цих країнах стверджує, що йдеться про суто економічний проект. Канцлер Німеччини Анґела Меркель, однак, заявила, що робота газопроводу можлива лише в разі, якщо Росія не припинить транзит газу через Україну.