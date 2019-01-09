Суд в Нідерландах закінчив слухати справу про стягнення активів «Газпрому» – Вітренко

Високий суд Амстердама завершив слухання щодо виконання арбітражу у справі «Нафтогазу» проти «Газпрому», повідомив комерційний директор української компанії Юрій Вітренко. Зокрема йдеться про примусове стягнення активів «Газпрому», які заарештовані в Нідерландах.

«Нагадаю, вартість цих активів перевищує 2,7 мільярда доларів, які «Газпром» зобов’язаний сплатити «Нафтогазу» за рішенням арбітражу», – зазначив Вітренко.

Він додав, що подальших рішень суду варто очікувати упродовж наступних місяців.

5 червня «Нафтогаз України» повідомив, що тижнем раніше його представники подали клопотання про арешт частки «Газпрому» в його нідерландських дочірніх компаніях, і суд в Нідерландах ці клопотання задовольнив. В Амстердамі розташований головний офіс Gazprom International, який бере участь в роботі міжнародних проектів російської компанії по всьому світу. У Нідерландах базується також Gazprom Energy.

У лютому 2018 року Стокгольмський арбітраж повідомив, що присудив «Нафтогазу» 4,6 мільярда доларів. З урахуванням рішення по іншому спору «Газпром» мав виплатити українській компанії 2,56 мільярда доларів.

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«Газпром» не виконує рішення, 28 травня у російській компанії заявили, що рішення Стокгольмського арбітражу, який зобов’язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,6 мільярда доларів, було написано за участю «сторонніх людей». За твердженням компанії, це показало «додаткове вивчення тексту рішення з залученням всесвітньо визнаного експерта-лінгвіста».

Стокгольмський арбітраж розглядав спір «Нафтогазу» і «Газпрому» про умови контракту на поставку і транзит газу, укладеного в 2009 році на 10 років. Сторони висували одна до одної претензії на кілька мільярдів доларів.