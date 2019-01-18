Керівник «Нафтогазу» оцінив імовірність припинення транзиту газу з Росії

Голова правління «Нафтогазу України» Андрій Коболєв оцінив імовірність припинення транзиту газу з Росії до Європи через територію України – як сказав він на прес-конференції в Києві, російський газовий монополіст «Газпром» може не укласти з українською стороною нових контрактів після завершення чинності нинішніх наприкінці цього року, і така ймовірність є.

«Чи є ймовірність, що «Газпром» відмовиться (від підписання нових контрактів – ред.) і намагатиметься увійти в період 2020 року без контракту? Так, таке вже було. Чи може він відключити транзит? Може, це було двічі зроблено: 2006 і 2009 рік. Обидва рази в січні, створюючи шалений тиск як на Європу, так і на Україну», – сказав він.

На думку Коболєва, російська сторона «тягне час до завершення політичного процесу» президентських і парламентських виборів в Україні цього року.

Керівник «Нафтогазу» підтвердив, що 21 січня у Брюсселі має відбутися чергове, друге коло тристоронніх переговорів із участю представників України, Росії і ЄС про імпорт до України і транзит через Україну російського газу після 2019 року.

Коболєв наголосив, що головне завдання України на цих переговорах – зберегти транзит і підписати нові контракти відповідно до європейських правил. За його словами, це має гарантувати, що Україна отримає передбачені обсяги транзиту, а якщо «Газпром» відмовиться виконувати зобов’язання транспортувати через Україну договірні обсяги, Україна отримає відшкодування.

Перша зустріч на таких переговорах відбулася в липні 2018 року. Тоді представники ЄС, України і Росії по суті не ухвалили ніяких рішень, лише домовилися провести зустріч на рівні експертів у вересні 2018 року. На ту зустріч російська сторона не з’явилася. Так само, стверджують у Києві, Росія зірвала таку зустріч експертів і в новий її термін, 12 січня цього року. Наразі в Росії кажуть, що на переговори 21 січня її представники прибудуть.