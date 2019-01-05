У 2018 році транзит російського газу через Україну знизився на 7,2% – «Укртрансгаз»

У 2018 році транзит російського природного газу через Україну до країн Європейського союзу і Молдови знизився на 6,7 мільярда кубометрів, або на 7,2%, порівняно з 2017 роком, повідомила компанія «Укртрансгаз» 4 січня у Facebook.

Транзит російського газу склав 86,8 мільярда кубометрів.

Згідно з повідомленням, станом на 1 січня в підземних сховищах газу накопичено 13,8 мільярда кубометрів, що на 6,1% менше, ніж у 2018 році, але на 15,6% більше, ніж на початку 2017 року.

Компанія додала, що Україна не імпортує газ для своїх потреб із Росії протягом 1 134 днів.