У ЄС назвали очікування щодо нового газотранспортного контракту Києва і Москви

Європейська комісія повідомила про свої очікування від нового газотранспортного контракту між Україною і Росією про транспортування російського газу українською територією до Європи, що мав би бути укладений на заміну нині чинному, що збігає з кінцем 2019 року. Єврокомісія запропонувала три параметри, які слід узяти до уваги, укладаючи новий контракт: тривалість, обсяги й тарифи, – повідомив віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович за підсумками тристоронніх переговорів щодо майбутньої газотранспортної угоди між Україною і Росією.

Іншими важливими параметрами є також інвестиції й обслуговування газотранспортної системи України на основі законодавчих і технічних вимог.

При цьому, наголосив він, обсяги транзиту російського газу через Україну до Європи мають бути комерційно привабливими для забезпечення інтересів майбутніх інвесторів у газотранспортну систему України.

«Я впевнений, що наші пропозиції є справедливими, базовані на наших поглиблених аналізах і тривалих експертних дискусіях», – сказав Шефчович.

За його словами, він має намір провести наступні тристоронні переговори на рівні міністрів у травні, а до того часу дискусії мають проводитися на рівні експертів.

Переговори щодо майбутніх газотранспортних угод між Києвом і Москвою відбулися у Брюсселі під головуванням віце-президента Єврокомісії Мароша Шефчовича й із участю міністра закордонних справ України Павла Клімкіна і міністра енергетики Росії Олександра Новака.

Це було чергове, друге коло тристоронніх переговорів із участю представників України, Росії і ЄС про імпорт до України і транзит через Україну російського газу після 2019 року. Напередодні українська сторона заявляла, що головне завдання України на цих переговорах – зберегти транзит і підписати нові контракти відповідно до європейських правил.

Перша зустріч на таких переговорах відбулася в липні 2018 року. Тоді представники ЄС, України і Росії по суті не ухвалили ніяких рішень, лише домовилися провести зустріч на рівні експертів у вересні 2018 року. На ту зустріч російська сторона не з’явилася. Так само, стверджують у Києві, Росія зірвала таку зустріч експертів і в новий її термін, 12 січня цього року.