«Газпром» зірвав технічні тристоронні газові консультації – Зеркаль

Експертні консультації щодо транзиту газу відбулися в Брюсселі без участі російської сторони, повідомила заступник міністра закордонних справ України Олени Зеркаль.

«Газпром» зірвав технічні тристоронні консультації по газу, намагаючись своєю безконтрольністю залякати Європу і нав’язати свої поняття замість цивілізованих правил», – написала вона 15 січня у Facebook.

За словами Зеркаль, консультації відбулися між представниками України і ЄС.

«Тим часом ми провели змістовні розмови з Європейською комісією щодо всіх істотних питань реформи ринку газу, виконання Угоди про асоціацію, у тому числі оновленого Додатку XXVII, подальшої долі тристоронніх консультацій тощо. Працюємо далі і готуємось не лише до тристоронніх консультацій на політичному рівні, але і до всіх можливих сценаріїв розвитку подій», – додала Зеркаль.

Нинішні консультації – попередня зустріч сторін перед тристоронніми переговорами, які повинні пройти в Брюсселі 21 січня.

Переговори про долю транзиту російського газу територією України з 2020 року неодноразово ініціювала Єврокомісія. Термін транзитного контракту від 2009 року завершується 31 грудня поточного року. В учасників переговорів є рік, щоб домовитися про обсяг транзиту після того, як контракт припинить свою дію.