Газові консультації були «сюрреалістичними»: Росія хоче продовжити чинні контракти – Клімкін

Росія на тристоронніх консультаціях щодо майбутніх газових контрактів не приховувала, що чекає зміни влади в Україні після виборів президента, тож наступні зустрічі мають відбутися аж у травні, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін після закінчення зустрічі Україна – Росія – ЄС у Брюсселі.

«По-перше, консультації були сюрреалістичними, бо російська делегація аж ніяк не приховувала, що чекає на політичні зміни, на вибори, натякаючи, що наступні консультації мають відбутися у травні, коли буде інша реальність», – сказав Клімкін про очікування Москви.

Інший пункт консультацій полягав у тому, що голова правління «Газпрому» Олексій Міллер наголосив на тому, що Росія готова продовжити чинні контракти. «Пан Міллер наголосив, що ці контракти можна буде продовжувати навіть без експертних консультацій», – заявив чільний український дипломат.

Павло Клімкін також пояснив, що російська сторона навіть не розглядає того, що в Україні тепер все базується на нових законах, які відображають європейські.

«Вони навіть не розглядають того, що у нас тепер абсолютно інші правила, законодавство, які віддзеркалюють європейське законодавство. Того, що ми маємо відійти від «договорняків» до реальних контрактів, заснованих на європейських правилах, Росія і «Газпром» на цьому етапі аж ніяк не хочуть», – повідомив голова українського МЗС, додаючи, що росіяни також «не визнають рішень Стокгольмського арбітражу».

Переговори щодо майбутніх газотранспортних угод між Києвом і Москвою відбулися у Брюсселі під головуванням віце-президента Єврокомісії Мароша Шефчовича й із участю міністра закордонних справ України Павла Клімкіна і міністра енергетики Росії Олександра Новака.

Це було чергове, друге коло тристоронніх переговорів із участю представників України, Росії і ЄС про імпорт до України і транзит через Україну російського газу після 2019 року. Напередодні українська сторона заявляла, що головне завдання України на цих переговорах – зберегти транзит і підписати нові контракти відповідно до європейських правил.

Перша зустріч на таких переговорах відбулася в липні 2018 року. Тоді представники ЄС, України і Росії по суті не ухвалили ніяких рішень, лише домовилися провести зустріч на рівні експертів у вересні 2018 року. На ту зустріч російська сторона не з’явилася. Так само, стверджують у Києві, Росія зірвала таку зустріч експертів і в новий її термін, 12 січня цього року.