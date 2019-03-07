Україна не може платити менеджерам «Нафтогазу» втричі більше, ніж у Європі – Гройсман

Україна не може платити у три-чотири рази більше, ніж отримують фахівці в аналогічних компаніях Євросоюзу, заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у Вінниці 7 березня

«Контракт на тих умовах, на яких він був укладений і підписаний в 2016 році – за день або два до призначення нашого уряду, передбачав низку умов, які не влаштовують ані суспільство, ані уряд. У цьому контракті передбачена можливість виплати заробітної плати менеджменту в три-чотири рази більше, ніж аналогічному менеджменту в аналогічних компаніях ЄС», – наголосив Гройсман.

Кабінет міністрів України на засіданні 6 березня оголосив відкритий конкурс на посаду голови правління НАК «Нафтогаз України». У рішенні уряду йдеться, що конкурс стартує 23 березня – на наступний день після завершення контракту чинного голови нафтогазової компанії, уточнили у прес-службі уряду. Конкурсний відбір триватиме впродовж 30 календарних днів, оголосили в уряді.

Голова Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив у Києві 6 березня, що рішення уряду про оголошення конкурсу на заміщення позиції голови компанії суперечать чинному законодавству.

Андрій Коболєв став головою правління компанії в березні 2014 року. Під його керівництвом компанія виграла кілька позовів до російського «Газпрому».

За даними «Нафтогазу», НАК є провідним підприємством паливно-енергетичного комплексу, однією з найбільших компаній України, яка здійснює повний цикл операцій з розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам.