«Нафтогаз» в березні знизить ціну на газ для промисловості на 15%

Команія «Нафтогаз України» оприлюднила нові ціни на газ для промислових споживачів, які набудуть чинності з 1 березня.

Згідно з заявою прес-служби компанії, газ для промисловості коштуватиме 7 405 – 8 160 гривень за тисячу кубометрів, не рахуючи податку на додану вартість та витрат на транспортування. Точна ціна в кожному випадку залежатиме від обсягів закупівлі та умов оплати.

Згідно з прейскурантом «Нафтогазу», з ПДВ ціна коливатиметься в діапазоні 8 886 – 9 792 гривень.

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«У порівнянні з цінами на лютий 2019 року, у березні ціни зменшено на 14,5 – 15,1%», – зазначають у компанії.

Ціни на газ для промисловості на лютий становила 8 717 – 9 549 гривень без ПДВ за тисячу кубометрів і 10 460 – 11 458 гривень з податком. Нижча ціна діє за умови попередньої оплати та обсягу закупівлі не менше ніж 50 тисяч кубічних метрів.

В «Нафтогазі» нагадують, що з жовтня 2015 року згідно з законом про ринок природного газу ціна на блакитне паливо вільно встановлюється між постачальником і споживачем.