Помпео назвав агресію Росії проти України спробою контролювати її запаси нафти і газу

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що анексія Росією Криму і військова участь в конфлікті на сході України були спробою Москви взяти під контроль українські запаси нафти і газу. Про це Помпео заявив 12 грудня на зустрічі з представниками нафтової промисловості в Г’юстоні, штат Техас.

«Росія вторглася в Україну, щоб отримати доступ до її нафтових і газових резервів… Вона рішуче налаштована перешкодити Україні використовувати свої енергетичні резерви, трубопроводи і мережі, щоб приносити енергію в будинки своїх громадян», – сказав Помпео.

Він додав, що Росія використовує трубопроводи для того, щоб чинити політичний тиск на Україну.

Крім того, Майк Помпео зазначив, що США виступають проти прихильності своїх союзників у Європі до російського газу за допомогою проекту «Північний потік – 2», так само як і самі Сполучені Штати не бажають залежати від нафти із Венесуели. Він закликав Європу, «не чіплятися за російський газ в рамках проекту «Північний потік – 2».

У своєму виступі перед представниками нафтової промисловості Помпео закликав галузь співпрацювати з адміністрацією президента Дональда Трампа в просуванні зовнішньополітичних інтересів США і обмеження «поганих гравців», зокрема Ірану, на світових ринках.

«Ми повинні засукати рукави і конкурувати – шляхом залучення інвестицій, заохочення партнерів купувати у нас, покаравши таким чином поганих гравців», – сказав Помпео.

Проект магістрального газопроводу «Північний потік – 2» з Росії до Німеччини дном Балтійського моря Україна, як і низка країн ЄС та США, розглядають як суто політичний і виступають проти його експлуатації через збільшення залежності Європи від російського газу і економічну необґрунтованість проекту.