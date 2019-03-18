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18 Березень 2019, Київ 15:44
Події

Тимошенко про Нацкорпус, Крим, Донбас, Лазаренка і бізнес чоловіка | Ваша Свобода

Вона «проти того, щоб «Нацкорпус» застосував силу до силовиків» і каже, що «не треба перетворювати нашу націю в гречкосіїв і «толерастів» до корупції і всіх зловживань. Вважає, що Стокгольмський арбітраж «не Коболєв виграв», а «контракт, який підписав мій уряд». Говорить, що генеральний прокурор України намагається в США «ламати людей, які навколо Лазаренка,щоб якийсь компромат про мене витягнути». Вона впевнена в своїй перемозі на виборах і багато обіцяє. Чого саме? Дізнаєтесь з ексклюзивного інтерв’ю кандидата у президенти України Юлії Тимошенко для Радіо Свобода.

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