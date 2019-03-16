Тарута заявив про підтримку Тимошенко на виборах

Кандидат у президенти на виборах, які заплановані на 31 березня 2019 року, позафракційний народний депутат і лідер партії «Основа» Сергій Тарута заявив 16 березня під час спільної прес-конференції в Києві про об'єднання з командою кандидата у президенти Юлії Тимошенко.

«Ми зараз об'єднуємо наші команди у виборчому процесі ... І наша команда буде працювати на те, щоб підтримати Тимошенко і щоб захистити цей вибір», – цитує Таруту «Інтерфакс-Україна».

За словами Тарути, його прізвище залишиться у бюлетені, але його команда буде працювати на перемогу Тимошенко: «Ми будемо робити все, щоб Юлія Володимирівна перемогла».

Домовленості між кандидатами були ініційовані Тарутою і закріплені у меморандумі про співпрацю, йдеться на сайті «Батьківщини».

«Підписанти меморандуму беруть зобов’язання припинити війну на Донбасі та об’єднати країну, ухвалити нову народну Конституцію, втілити в життя напрацювання, викладені в програмах кандидатів – «Новий курс України» та «Україна 2030», – йдеться у повідомленні.

Тимошенко заявила, що їхні політичні сили об'єднують свої програми, які «співпадають відсотків на 80».

Говорячи про подальше об'єднання для участі у парламентських виборах, Тарута і Тимошенко зазначили, що відповідні рішення будуть обговорюватися після президентських виборів.

За словами Тарути, об’єднання з Тимошенко – це «сигнал іншим кандидатам, які міряють свої рейтинги, подумати про країну».