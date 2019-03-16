Тарута заявив про підтримку Тимошенко на виборах

Кандидат у президенти на виборах, які заплановані на 31 березня 2019 року, позафракційний народний депутат і лідер партії «Основа» Сергій Тарута заявив 16 березня під час спільної прес-конференції в Києві про об'єднання з командою кандидата у президенти Юлії Тимошенко.
«Ми зараз об'єднуємо наші команди у виборчому процесі ... І наша команда буде працювати на те, щоб підтримати Тимошенко і щоб захистити цей вибір», – цитує Таруту «Інтерфакс-Україна».
За словами Тарути, його прізвище залишиться у бюлетені, але його команда буде працювати на перемогу Тимошенко: «Ми будемо робити все, щоб Юлія Володимирівна перемогла».
Домовленості між кандидатами були ініційовані Тарутою і закріплені у меморандумі про співпрацю, йдеться на сайті «Батьківщини».
«Підписанти меморандуму беруть зобов’язання припинити війну на Донбасі та об’єднати країну, ухвалити нову народну Конституцію, втілити в життя напрацювання, викладені в програмах кандидатів – «Новий курс України» та «Україна 2030», – йдеться у повідомленні.
Тимошенко заявила, що їхні політичні сили об'єднують свої програми, які «співпадають відсотків на 80».
Говорячи про подальше об'єднання для участі у парламентських виборах, Тарута і Тимошенко зазначили, що відповідні рішення будуть обговорюватися після президентських виборів.
За словами Тарути, об’єднання з Тимошенко – це «сигнал іншим кандидатам, які міряють свої рейтинги, подумати про країну».
Центральна виборча комісія за підтримки Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) в Україні з 16 до 28 березня організовує навчальні семінари для членів дільничних виборчих комісій з питань організації підготовки та проведення чергових виборів президента України 31 березня.
«Загалом планується організувати 387 тренінгів для членів усіх ДВК звичайних виборчих дільниць. Навчання будуть проводити 125 тренерів, сертифікованих Центром управління навчанням учасників виборчих процесів при ЦВК, які у період з 25 лютого до 5 березня провели тренінги для членів окружних виборчих комісій», – йдеться в повідомленні Центрвиборчкому.
Згідно з повідомленням, семінари триватимуть 4 години. Учасників ознайомлять з організацією роботи ДВК, особливостями виборчої документації, підготовки приміщень для голосування, порядку підрахунку голосів, складання відповідного протоколу та порядком розгляду скарг.
За даними ЦВК, раніше для членів ДВК підготували навчальні посібники та фільм.
Навчання організовують за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Британської допомоги (UKAID).
Вибори президента України відбудуться 31 березня, за крісло глави держави змагатимуться 39 кандидатів.
Міністерство внутрішніх справ перевіряє повідомлення про несанкціонований доступ в інформаційну систему Центральної виборчої комісії «Вибори-2019», повідомив 15 березня міністр Арсен Аваков.
Цю заяву очільник МВС зробив на нараді про захищеність та безпечну роботу системи «Вибори-2019», стан систем захисту, надійності роботи каналів зв’язку тощо.
«У нас вже є кілька звернень від кандидатів у президенти щодо втручання у роботу системи. Мова іде як про транзитні сервери, так і про несанкціонований доступ у систему… Ми маємо добре розуміти, що інформаційно-аналітична система «Вибори 2019» повністю захищена від зовнішнього впливу», – зазначив Аваков.
Голова ЦВК Тетяна Сліпачук повідомила, що наявні системи безпеки здатні зафіксувати усі аномальні втручання.
«До 20 березня ми очікуємо результати комплексних експертиз систем захисту. До 28 березня ми отримаємо такі дані з ОВК, аби 29 березня підтвердити готовність системи «Вибори-2019» до роботи», – зазначила очільниця ЦВК.
Перший тур виборів президента України відбудеться 31 березня, другий, у разі потреби, 21 квітня.
Місце голосування без зміни місця реєстрації змінили вже 90 тисяч громадян України, повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко.
«Очікуємо, що на цих виборах ця цифра буде більшою, ніж 100 тисяч осіб», – сказав Радченко 15 березня.
У ЦВК нагадують, що для жителів окупованих територій Криму і Донбасу процедура спрощена: їм треба подати лише паспорт і заяву про зміну місця голосування.
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Водночас для внутрішніх трудових мігрантів потрібна ще довідка з місця роботи.
Вибори президента України призначені на 31 березня 2019 року.
Міністерство внутрішніх справ України закликає органи місцевого самоврядування і місцевої влади утриматися від надання соціальної допомоги під час виборчої кампанії. Про це під час брифінгу в Одесі 14 березня заявив радник міністра Іван Варченко. Ця процедура не врегульована в правовому полі визнав він, але нагадав про етику.
«Ми рекомендуємо органам державної влади і органам місцевого самоврядування утриматися від того, щоб роздавати гроші на соціальну допомогу. Це створює нездорову атмосферу і сумніви, в тому, що ці органи є порядними. Ця ситуація не врегульована в правовому полі, але якщо це не критична потреба, ми рекомендуємо утримуватися від того, щоб роздавати матеріальну допомогу громадянам. Її можна видати після голосування», – заявив Варченко.
Про запущену систему підкупу виборців за допомогою адмінресурсу раніше заявляв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.
За його інформацією, по тисячі гривень із місцевих бюджетів отримують ті громадяни, які заявили про готовність підтримати «провладного кандидата» на виборах. Аваков наголосив, що найпопулярніша ця схема в Києві, Одесі й Одеській області, а також на Харківщині.
На брифінгу Варченко також нагадав, що кандидати не мають права оплачувати роботу агітаторів готівкою. Це кваліфікується як підкуп виборця. Радник Авакова пообіцяв, що Міністерство внутрішніх справ залишатиметься політично нейтральним і наголосив, що у західних партнерів не має з’явитися жодних сумнівів в легітимності обраного президента.
Станом на 14 березня правоохоронці зареєстрували майже три тисячі звернень громадян про порушення виборчого законодавства. За цими зверненнями було розпочато 155 кримінальних проваджень.
Третина з них стосується підкупу виборців, ще третина – хуліганства під час передвиборчих заходів. Також поліція розслідує чотири провадження про порушення порядків фінансування виборчої кампанії та два про порушення прав журналістів.
Фотографувати бюлетені в кабінці для голосування не можна, втім судових вироків за порушення цієї норми закону ще не було, повідомив, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко.
«Розголошення результатів свого волевиявлення може бути в тому числі розцінене як агітація в день виборів, яке в тому числі тягне за собою інший злочин – отримання грошей за своє голосування. Верховна Рада досі не ухвалила законопроект 8270, який конкретизував подібні правопорушення і злочини, посилюючи за них відповідальність. Ми розуміємо, що будемо діяти в межах сьогоднішнього законодавства і сьогоднішньої судової практики, яка не має прецедентів притягнення виборця за розголошення таємниці свого волевиявлення. Але це не означає, що така практика не може з’явитися під час цієї передвиборчої кампанії», – заявив Варченко 14 березня в Одесі.
Він наголосив, що саме в Одеській області було притягнуто до кримінальної відповідальності організатора мережі підкупу. В грудні 2018 року в місті Кілія суд засудив активістку до п’яти з половиною років тюремного ув’язнення за підкуп виборців в інтересах кандидатів від партії «Батьківщина» на виборах до об’єднаної територіальної громади.
Раніше Радіо Свобода повідомляло, що для ускладнення протягування громадян до кримінальної відповідальності в одному зі штабів кандидатів виготовили комплекти спеціальних карток для фотографування замість паспорта. За словами Варченка, це не буде важливим, злочином, за його словами, є саме фотографування бюлетеня в кабінці.
Радник міністра Арсена Авакова пообіцяв, що Міністерство внутрішніх справ залишатиметься політично нейтральним і наголосив, що у західних партнерів не має з’явитися жодних сумнівів у легітимності обраного президента.
Станом на 14 березня правоохоронці зареєстрували майже три тисячі звернень громадян про порушення виборчого законодавства. За цими зверненнями було розпочато 155 кримінальних проваджень. Третина з них стосується підкупу виборців, ще третина – хуліганства під час передвиборчих заходів. Також поліція розслідує чотири провадження про порушення порядків фінансування виборчої кампанії та два про порушення прав журналістів.
Українські прикордонники відмовили у дозволі на в’їзд в Україну російському журналістові, який працює на канадську телекомпанію і був акредитований для висвітлення виборів президента, повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України, речник ДПСУ Олег Слободян.
Крім того, росіянинові на три роки заборонили в’їзд в Україну.
Як пояснив Слободян, свого часу цей громадянин Росії порушив порядок в’їзду до окупованого Криму.
«Це громадянин Росії, який постійно живе в Канаді і працює на канадському телебаченні. Він отримав акредитацію від ЦВК, але під час додаткової перевірки з’ясувалося, що він незаконно перетинав адміністративний кордон з окупованим Кримом», – сказав речник.
За словами Слободяна, до виборів Україна очікує близько 700 спостерігачів і 800 представників ЗМІ з інших країн.
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«Питання в’їзду громадян Росії – це для нас напрямок підвищених ризиків. Насамперед необхідно, щоб вони (журналісти з Росії – ред.) мали акредитацію ЦВК, але це не означає, що вони проходитимуть прикордонний контроль в автоматичному режимі. Ми спілкуватимемося з ними щодо порушень українського законодавства. Якщо немає акредитації ЦВК, то ми однозначно не пропускатимемо», – сказав Слободян.
У прикордонслужбі уточнили, що станом на 14 березня в Україну прибули близько 60 журналістів.
Вибори президента України відбудуться 31 березня.
Ініціативна група «Першого грудня» на прес-конференції в Києві оприлюднила звернення щодо виборів президента України. Його автори висловлюють занепокоєння складною політичною ситуацією, що загрожує українській державі, та виступають за чесні вибори.
«Ми – за чесні вибори. Вибори без тих брудних технологій, які можуть скомпрометувати нас як державу, що заявила про свій намір бути цивілізованою», – зазначають автори звернення, яке вони оприлюднили і на своєму сайті.
Також зазначено, що відмова українців сакралізувати владу й обожнювати своїх керманичів є однією з передумов свободи й демократії.
«Проте перетворення виборів на клоунаду й нестримний потяг до нищення державних інститутів – одвічна причина нашої національної Руїни. В історії людства такі клоунади завжди закінчувалися диктатурою – як правило, чужоземною», – наголошено у документі.
«Оскільки безпекові аргументи в нинішній ситуації стають щораз вагомішими, ми вважаємо, що сьогодні саме Петро Порошенко може якнайкраще гарантувати безпеку держави. З урахуванням цього ми й зробили свій вибір: 31 березня цього року, а потім, за потреби, і в другому турі підтримаємо Петра Порошенка», – стверджують автори звернення.
При цьому вони називають, за їхніми висновками, як успіхи України за президенства Порошенка, так і недоліки.
«Знаємо й про його прорахунки: половинчастість у боротьбі з корупцією, у реформуванні правоохоронної й судової системи. Гострою залишається проблема бідності, поглибились проблеми соціальної справедливості, у країні має місце драматичне порушення закону вартості праці. Що стосується «викривальних» матеріалів, які вихлюпуються цими днями у медії, то їхня переконливість була би більшою, якби вони ґрунтувалися на більшій доказовій базі та їх не приберегли спеціально до виборів», – йдеться у зверненні, яке підписали В’ячеслав Брюховецький, Іван Дзюба, Йосип Зісельс, Мирослав Маринович, Володимир Панченко, Вадим Скуратівський, Юрій Щербак, Ігор Юхновський та Ярослав Яцків.
Вони також наголошують, що розраховують на здатність Порошенка врахувати нелегкий досвід керівництва державою в екстремальних обставинах і виправити помилки минулих років.
Група «Першого грудня» була створена у двадцяту річницю референдуму щодо Незалежності України та має на меті поширювати моральні цінності й сприяти встановленню в країні нових правил.
Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня. Другий тур, у разі необхідності, планується на 21 квітня.
Центральна виборча комісія зареєструвала 635 спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав на виборах президента України.
Зокрема, 12 березня зареєструвала 217 офіційних спостерігачів: 29 – від Світового конґресу Українців, 186 – від Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ЕNЕМО) та по одному від Федеративної Республіки Німеччина й Міжнародного республіканського інституту.
Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня. Другий тур, у разі необхідності, планується на 21 квітня.
У день голосування на виборах президента України до охорони порядку будуть залучені 134 тисячі працівників Міністерства внутрішніх справ, повідомив міністр Арсен Аваков.
«Сьогодні на нараді ми обговорили поточні питання виборчого процесу. Зокрема, забезпечення публічної безпеки і порядку на території державного підприємства «Поліграфкомбінат Україна» на період виготовлення виборчих бюлетенів для голосування, охорона виборчих бюлетенів під час їх транспортування, забезпечення публічної безпеки на виборчих ділянках», – сказав міністр внутрішніх справ 12 березня під час спільного брифінгу з генеральним прокурором України Юрієм Луценко, головою СБУ Василем Грицаком і головою ЦВК Тетяною Сліпачук.
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Аваков вкотре наголосив, що «жодна громадська організація» не буде мати права силовим способом втручатися у виборчий процес.
«За зверненням ЦВК ми провели профілактику ситуації. Є переконання, що ніхто з тих, хто красиво заявляє про застосування сили в разі виявлених порушень, не піде на конфлікт», – сказав міністр.
За даними МВС, від початку передвиборчої кампанії всього зареєстровано 2809 правопорушень, відкрито 144 кримінальні провадження і складено 520 адмінпротоколів.
Праворадикальна організація «Національні дружини», за рішенням ЦВК, є серед офіційних спостерігачів за президентськими виборами 2019 року, призначених на 31 березня.
Лідери організації обіцяють застосовувати силу на дільницях у разі порушень і бездіяльності влади, у МВС наполягають, що лише уряд має такі повноваження.
У Службі безпеки України заявили, що проведення антитерористичних заходів у Маріуполі 13-14 березня не пов’язане з проведення ООС, військовими діями чи виборами президента України. Про це «Новинам Донбасу» розповіла речник СБУ в Донецькій області Галина Прищепа.
Таким чином у відомстві відреагували на заяву кандидата в президенти Анатолія Гриценка, який раніше повідомив про скасування зустрічі з виборцями, через дії СБУ.
«Змушений скасувати сплановану і вже анонсовану на 13-те березня зустріч з людьми в Маріуполі. Причина? СБУ оголосила саме на день мого приїзду і на наступний за ним День добровольця найвищий «червоний» рівень терористичної загрози. І ввела в дію відповідні обмеження», – написав Гриценко у Facebook.
Він також виступив з вимогою звільнення голови СБУ Василя Грицака.
«Навчання щорічні планові, а пан Гриценко може не хвилюватися, він марно відклав свою зустріч з виборцями. У громадян Маріуполя повинен бути паспорт і ніяких проблем ні зі Службою безпеки, ні з правоохоронними органами не буде», – зазначила Прищепа.
Вона пояснила, що навчання будуть максимально наближені до реальних умов – умовні «диверсійні групи» планують здійснювати умовні «диверсійні акти», однак про загрозу теракту не йдеться.
«Терактом це назвати не можна. Тому навчання проходитимуть, але СБУ не планує ніяких протиправних дій», – наголосила речник СБУ.
Наразі в Україні триває передвиборча кампанія. Вибори президента України призначено на 31 березня.
Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, генеральний прокурор України Юрій Луценко, голова Служби безпеки України Василь Грицак, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков проводять брифінг, присвячений поточним питанням підготовки і проведення чергових виборів президента України.
Радіо Свобода веде пряму трансляцію події.
Вибори президента України відбудуться 31 березня.
Напередодні поліція повідомила, що почала 142 кримінальні провадження, реагуючи на звернення щодо порушення виборчих прав.
Виборчі голоси громадян України намагаються купити за бюджетні кошти через державні соціальні програми, заявив в ефірі телеканалу ICTV міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
«Один зі штабів провладної команди наймає агітаторів, ті вибирають сто чоловік, як правило, найбідніших, йдуть до них у квартири і запитують, чи готові вони підтримати кандидата і, якщо так, то пропонують допомогу. Зі ста чоловік 30 говорить «так, ми готові». Цих людей записують, йдуть до райради або соцзабезпечення зі списком і кажуть керівнику райради, меру виділити цим людям по тисячі гривень, використовуючи кошти програми «Турбота», закладеної в бюджеті», – розповів Аваков, додавши, що такий факт зафіксований у Василькові Київської області.
Міністр повідомив, що у цій справі Нацполіція направляє повістки двом тисячам людей, які опинилися всередині схеми.
За словами Авакова, найбільше фактів підкупу такого характеру зафіксовано, крім Київщини, також у столиці, в Одесі та області і на Харківщині.
У поліції напередодні заявили, що з початку передвиборчої кампанії зареєстрували 2786 заяв і повідомлень про правопорушення, які пов’язані з виборами.
Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня. Другий тур, у разі необхідності, запланований на 21 квітня.
Поліція почала 142 кримінальні провадження, реагуючи на звернення щодо порушення виборчих прав, повідомив 11 березня заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе.
«З початку передвиборної кампанії на території держави зареєстровано 2786 заяв і повідомлень про правопорушення, які пов’язані безпосередньо з виборчим процесом. За результатами їх розгляду складено 518 адмінпротоколів – їхніми наслідками стало вже 60 відповідних рішень судів, за які громадяни заплатили відповідні штрафи. Крім того, Національною поліцією розпочато 142 кримінальні провадження, які прямо або побічно пов’язані з порушенням виборчих прав громадян», – мовиться в повідомленні.
За даними поліції, найбільше кримінальних проваджень зареєстровано в Києві – 28, Черкаській – 15, Чернігівській – 13, Одеській – 11 і Кіровоградській областях – 10.
За словами Цуцкірідзе, більшість із розпочатих кримінальних проваджень, а саме 48, стосуються підкупу виборців.
Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня. Другий тур, у разі необхідності, планується на 21 квітня.
83% опитаних українців декларують свою готовність взяти участь у виборах президента України 31 березня 2019 року, повідомляє соціологічна група «Рейтинг» за результатами дослідження.
«Серед симпатиків усіх рейтингових кандидатів готовність проголосувати висловлюють близько 80% опитаних. Відносно нижчий рівень мобілізації спостерігається серед наймолодших вікових груп (18-25 та 26-35 років) та у Києві. При цьому, оцінюючи за 10-ти бальною шкалою ймовірність своєї участі у голосуванні 31 березня 2019 року, тільки дві третини висловили найвищий рівень впевненості у тому, що вони прийдуть на вибори», – йдеться у підсумках опитування.
За даними соціологів, 82% респондентів зазначили, що точно знають, де розташована їхня виборча дільниця. Відносно нижчий рівень обізнаності про місце голосування спостерігається серед молодших опитаних, жителів Києва та Донбасу, тих, хто голосуватиме уперше або ж голосує на виборах дуже рідко.
«Тільки 18% опитаних вже перевіряли наявність свого прізвища у списку виборців», – вказали соціологи.
За даними дослідження, 44% опитаних заявили, що зазвичай голосують зранку – з 8 до 12 години. У ранковий час люблять йти голосувати переважно найстарші виборці, молодь – в обідні час і пообіді. Лише третина опитаних висловили готовність простояти в черзі на дільниці більш ніж одну годину, повідомили соціологи.
Соціологічна група «Рейтинг» проводила опитування з 1 до 7 березня методом інтерв’ю face-to-face серед 5 тисяч респондентів віком від 18 років і старше. Вибірка – репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення.
Верховний суд України 10 березня відмовився визнати розміщені на сайті президента України фото- та відеоматеріали про робочі поїздки незаконною передвиборчою агітацією. Це рішення суд ухвалив за підсумками розгляду апеляції на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду за позовом кандидата у президенти Анатолія Гриценка, повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Як повідомив представник Гриценка в ЦВК і його адвокат Руслан Чорнолуцький, у мотивувальній частині свого рішення Верховний суд вказав на те, що доводи апелянта «не підтверджуються належними, достатніми і допустимими доказами».
На думку Чорнолуцького, рішення суду є неправосудним.
«Ухвалюючи такі рішення на користь чинного президента, який є і кандидатом в президенти, судова система ще раз доводить, що вона реформована виключно на користь вертикалі діючої влади», – заявив Чорнолуцький.
Він також зазначив, що аналогічне рішення прийнято і за позовом Гриценка до Порошенка про визнання передвиборною агітацією фоторепортаж (74 фотографії) на сайті президента про його робочу поїздку 2 березня на Одещину.
6 березня суд першої інстанції відмовив кандидату в президенти Анатолію Гриценку у задоволенні позову, в якому він просив визнати передвиборною агітацією розміщення на сайті президента України відеозапису під назвою «Глава держави: Є факти – в тюрму. Немає фактів, тоді припиніть розхитувати ситуацію» з робочої поїздки Порошенка 1 березня на Донеччину і фоторепортажу про цю ж поїздку у кількості 56 фотографій.
7 березня Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні аналогічного позову Гриценка, який стосувався робочої поїздки Порошенка на Одещину.
Гриценко просив суд зобов'язати Порошенка оплатити цю передвиборчу, на його думку, агітацію з його виборчого фонду та утриматися від використання для ціх цілей бюджетних коштів.
Меджліс кримськотатарського народу закликав громадян України на виборах 31 березня «підтримати голосуванням кандидатуру Петра Порошенка… на новий термін», а також закликав кримчан брати участь у виборах на виборчих дільницях, розташованих на материковій частині країни.
Відповідний документ оприлюднив 10 березня у Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
У рішенні Меджлісу кримськотатарського народу «Про вибори Президента України 31 березня 2019 року» повідомляється, що результати виборів «матимуть надзвичайно важливе значення для відновлення суверенітету і територіальної цілісності незалежної України в межах її міжнародно визнаних кордонів, які включають Крим і Севастополь».
Центральна виборча комісія затвердила форму і текст виборчого бюлетеня на виборах президента України 31 березня 2019 року, після скасування реєстрації 5 кандидатів на пост президента України бюлетень для голосування в день виборів буде містити прізвища 39 кандидатів.
31 березня в Україні відбудуться президентські вибори. Кримчани, що живуть на території анексованого Росією півострова, можуть проголосувати на материковій частині України.
Кандидат у президенти України Анатолій Гриценко назвав колишнього заступника генерального прокурора Давіда Сакварелідзе своїм претендентом на посаду очільника ГПУ.
«Я вже визначився. Мій кандидат на посаду генерального прокурора – це Давід Сакварелідзе. Це людина, яка показала «нульову» толерантність до корупції, яка, на відміну від нинішньої «балаболки», має юридичний диплом, яка знає, що таке закон», – сказав Гриценко в ефірі телеканалу ZIK.
Сакварелідзе був заступником генерального прокурора Віктора Шокіна з 16 лютого 2015 року до 29 березня 2016 року. До цього був депутатом грузинського парламенту від партії колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Ще раніше – працював заступником генерального прокурора Грузії.
Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року.
Печерський районний суд Києва 8 березня обрав запобіжні заходи двом підозрюваним у спробі підкупу кандидата в президенти України Юрія Тимошенка. До Тараса Костанчука та Олександра Іщенка застосовані тотожні запобіжні заходи – арешт із правом застави 4 мільйони гривень. Про це повідомила речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.
Генпрокурор Юрій Луценко 7 березня назвав прізвища затриманих осіб, що намагалися вручити кандидатові в президенти Юрію Тимошенку 5 мільйонів гривень, щоб той знявся з передвиборчих перегонів.
«Встановлено, що Констанчук Т. та Іщенко О. запропонували народному депутату України і кандидату в президенти Юрію Тимошенку зняти свою кандидатуру з президентських виборів 2019 року за винагороду за фінансову винагороду у вигляді доларів, яка мала скласти в еквіваленті 5 мільйонів гривень, що дорівнює подвійному еквіваленту застави кандидата в президенти», – сказав Луценко.
Луценко продемонстрував слайди з перепискою щодо підкупу кандидата в президенти Юрія Тимошенка через його помічника на ім’я Роман із затриманими.
Затриманий голова «Партії захисників України» Тарас Костанчук назвав у Facebook події 6 березня «спланованою провокацією».
Луценко заявив, що в переписці фігурує також персонаж на ім’я «Валєри БЮТ».
«Це номер телефону народного депутата Валерія Дубіля, який очевидно, являється, замовником, шантажу та підкупу кандидата в президенти», – заявив Луценко.
Поки сам депутат не коментував заяву прокурора на свою адресу.
Генпрокурор Юрій Луценко напередодні повідомив, що Генпрокуратура спільно з Державним бюро розслідувань та СБУ затримали двох осіб, які намагалися вручити долари в еквіваленті 5 мільйонів гривень кандидату в президенти Юрію Тимошенку за відмову балотуватися.
Народний депутат України Юрій Володимирович Тимошенко має таке ж прізвище та ініціали, як ще один президентський кандидат, лідерка партії «Батьківщина» Юлія Володимирівна Тимошенко. У лютому в ефірі програми «Право на владу» телеканалу «1+1» Юлія Тимошенко вимагала від президента України Петра Порошенка зняти з виборів кандидата Юрія Тимошенка.
Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. Другий тур, у разі потреби, запланований на 21 квітня 2019 року.
Центральна виборча комісія затвердила форму і текст виборчого бюлетеня з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року для голосування в день виборів та форму виборчого бюлетеня для повторного голосування.
«Відтак, після скасування реєстрації 5 кандидатів на пост президента України бюлетень для голосування в день виборів міститиме прізвища 39 кандидатів на президентський пост та відомості про них», – ідеться в повідомленні на сайті ЦВК.
На засіданні, яке завершилося вночі 8 березня, комісія скасувала реєстрацію Дмитра Гнапа, Євгенія Мураєва та Дмитра Добродомова кандидатами на пост президента України на чергових виборах 31 березня.
Зокрема, Центрвиборчком скасував реєстрацію кандидатами у президенти народних депутатів Дмитра Добродомова, висунутого партією «Громадський рух «Народний контроль», та Євгенія Мураєва, висуванця від партії «Наші».
Також ЦВК скасувала реєстрацію кандидатом Дмитра Гнапа, висуванця від партії «Сила людей».
У попередні дні була скасована реєстрація Андрія Садового та Сергія Кривоноса.
Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову кандидата в президенти Анатолія Гриценка до чинного глави держави та кандидата в президенти Петра Порошенка щодо порушень під час ведення передвиборної агітації. Про це 7 березня повідомив представник Гриценка в ЦВК Руслан Чорнолуцький, інформує «Інтерфакс-Україна».
Суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення позовних вимог про визнання передвиборною агітацією інформації у вигляді 74 фотографій про робочу поїздку Порошенка 2 березня до Одеської області, розміщеної на офіційному сайті президента.
Чорнолуцький зазначив, що на це рішення буде подано апеляцію до Верховного суду.
Гриценко просив суд зобов’язати Порошенка оплатити цю передвиборчу, на його думку, агітацію з його виборчого фонду й утриматися від використання для цих цілей бюджетних коштів.
Крім того, Гриценко подав до суду ще два аналогічні позови щодо поїздок президента на Донеччину.
В адміністрації Порошенка справу не коментували.
Третіми сторонами в справі суд визначив Адміністрацію президента і ЦВК.
Кандидати у президенти України Євгеній Мураєв і Дмитро Добродомов заявили про намір зняти свої кандидатури.
На прес-конференції в Києві 7 березня Мураєв оголосив, що підтримає кандидатуру Олександра Вілкула. «Ми готові об’єднати свої зусилля, людей, штаби, ресурси для того, щоби протистояти цій владі», – сказав Мураєв.
За його словами, надалі два політики планують об’єднати і свої партії, «Опозиційний блок» та партію «Наші».
Дмитро Добродомов прямо ще не оголосив про зняття кандидатури, але оприлюднив у Facebook таке повідомлення.
«Прийняв для себе надважливе рішення! Сьогодні о 17:00 планую заїхати у ЦВК. Запрошую представників ЗМІ», – вказав Добродомов і проілюстрував повідомлення спільною фотографією з іншим кандидатом на посаду президента Анатолієм Гриценком.
Раніше 7 березня кандидат у президенти України Дмитро Гнап заявив Радіо Свобода, що опівдні подав до Центральної виборчої комісії заяву про зняття своєї кандидатури з виборів.
7 березня – останній день, коли кандидати в президенти можуть знятися з виборів президента України.
Про намір знятися з виборчих перегонів раніше заявляли Сергій Кривонос, Дмитро Гнап і Андрій Садовий. Станом на 15:00 7 березня ЦВК задовольнила заяви лише Кривоноса і Садового.
Усі, хто заявлятимуть після 7 березня, що відмовляються від балотування, офіційно будуть залишатися кандидатами на пост президента і їхні прізвища залишатимуться у виборчому бюлетені.
31 березня в Україні відбудуться президентські вибори.
Кандидат у президенти України Дмитро Гнап заявив Радіо Свобода, що опівдні 7 березня подав до Центральної виборчої комісії заяву про зняття своєї кандидатури з виборів.
«Так, я написав заяву до ЦВК», – відповів Гнап на запитання Радіо Свобода.
7 березня – останній день, коли кандидати в президенти можуть знятися з виборів президента України.
Про намір знятися з виборчих перегонів заявили Сергій Кривонос, Дмитро Гнап і Андрій Садовий. Станом на 15:00 7 березня ЦВК задовольнила заяви лише Кривоноса і Садового.
Усі, хто заявлятимуть після 7 березня, що відмовляються від балотування, офіційно будуть залишатися кандидатами на пост президента і їхні прізвища залишатимуться у виборчому бюлетені.
31 березня в Україні відбудуться президентські вибори.
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Центральна виборча комісія повідомила, що скасувала реєстрацію кандидата в президенти України Сергія Кривоноса. Як йдеться на сторінці ЦВК у Facebook, заява від Кривоноса надійшла напередодні.
«Розглянувши зазначену заяву, комісія скасувала реєстрацію», – йдеться в повідомленні.
7 березня – останній день, коли кандидати в президенти можуть знятися з виборів президента України.
Поки про намір знятися з виборчих перегонів заявили Сергій Кривонос, Дмитро Гнап і Андрій Садовий, але лише Кривонос і Садовий подали відповідні заяви, прохання за якими задовольнила ЦВК.
Усі, хто заявлятимуть після 7 березня, що відмовляються від балотування, офіційно будуть залишатися кандидатами на пост президента і їхні прізвища залишатимуться у виборчому бюлетені.
31 березня в Україні відбудуться президентські вибори.
Колишній і чинний кандидати у президенти Андрій Садовий і Анатолій Гриценко підписали угоду про об’єднання зусиль на президентських виборах. Про це вони заявили на спільному брифінгу у Києві.
«Тепер я розумію, що мені треба виконувати дві президентські компанії і свою, і Андрія Івановича (Садового – ред.)», – сказав Гриценко.
За його словами, у нього із Садовим збігаються базові цінності збігаються, і виписувати всі умови немає сенсу.
Із зачитаного тексту угоди Гриценко заявив, що зобов’язався «бути чесним».
Гриценко додав, що у всіх представників, які вважають себе демократичними силами, є дедлайн до 00:00 годин сьогоднішнього дня, щоб об’єднатися разом із ним.
Андрій Садовий, у свою чергу, заявив, що до угоди із Гриценком додав своє особисте зверення до громадян країни, в якому, серед іншого, йдеться про необхідність зробити вибір і прийти на вибори. Садовий також повідомив, що на майбутніх парламентських виборах його політична сила братиме активну участь.
Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Поки про намір знятися з виборчих перегонів заявили Сергій Кривонос, Дмитро Гнап і Андрій Садовий, але лише заяву останнього офіційно задовольнила ЦВК.