Захід Росії не допоможе

(Рубрика «Точка зору»)

Новий пакет санкцій, схвалений одночасно Сполученими Штатами, Канадою та Європейським Союзом як раз до п'ятої річниці окупації Криму став насамперед символічним нагадуванням про те, що цивілізований світ не збирається миритися з розбоєм.

«Сполучені Штати і наші трансатлантичні партнери не допустять, щоб триваюча агресія Росії проти України залишилася безкарною», –зазначив, представляючи новий список, американський міністр фінансів Стівен Мнучін. І в цьому – головний сенс рішення Заходу.

Втім, просто символічним назвати список санкцій теж важко. До цього визначення найближчим є рішення Євросоюзу, де посилюються позиції доброзичливців Кремля. Можливо, саме тому до списку ЄС увійшли виключно фізичні особи, силовики. Але важливо ще й те, що нові санкції унеможливлюють саму дискусію про скасування попередніх, що запроваджені за Крим і за Донбас.

Тому що якщо Росія не прислухається до сигналів і продовжує свою загарбницьку діяльність – як можна скасовувати санкції?

Американські санкції стали більш жорсткими і включають в себе цілу низку військових підприємств. Удар по кожному такому підприємству –удар по цілому ланцюжку економічних зв'язків.

Причому відрадно, що серед таких компаній – не тільки кримські заводи, а й військові гіганти з Петербурга, Ярославля та Зеленодольська.

Важливі військові підприємства потрапили і до списку санкцій Канади – «Стройгазмонтаж», «Туполєв», «Сухой», «МіГ», «Силові машини», Об'єднана авіабудівна корпорація. Це допоможе значно підірвати позиції російської авіаційної промисловості на світовому ринку, ускладнить випуск нових літаків. А серед фізичних осіб, які покарані Канадою – представники найближчого оточення Путіна, одіозні Ігор Сечин, Віктор Золотов, Сергій Фурсенко, Володимир Якунін та інші.

Так що пара не вийшла у гудок, пакет санкцій знову нагадав Кремлю, що тиск триває. У Москві, звичайно, приндяться і повторюють своє улюблене «не смішить мої Іскандери». Сенатор-пропагандист Костянтин Косачов назвав канадські санкції «честю», прес-секретар Сечіна Михайло Леонтьєв – «підгавкуванням». І все це роздратування свідчить про те, що санкції дійсно працюють.

Допомогти Кремлю тепер можуть тільки українці – якщо оберуть владу, готову капітулювати перед фігурантами санкційних списків.

Захід Росії не допоможе