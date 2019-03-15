Російський мільярдер Дерипаска позивається до влади США через санкції

Російський мільярдер Олег Дерипаска позивається до міністерства фінансів США і керівника цього відомства Стівена Мнучина, повідомляє видання Bloomberg.

У судовому позові він просить скасувати запроваджені проти нього американські санкції. Дерипаска стверджує, що він став «останньою жертвою» внутрішнього політичного конфлікту в США, пов’язаного з розслідуванням імовірного російського втручання у вибори 2016 року.

Після запровадження американських санкцій Дерипаска вимушено продав контрольний пакет у фірмах «Русал» та En+. Це було умовою збереження доступу компаній до американського ринку. За даними Bloomberg, після цього бізнесмен втратив понад сім мільярдів доларів.