Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
15 Березень 2019, Київ 19:55
Новини | Міжнародні

Російський мільярдер Дерипаска позивається до влади США через санкції

Олег Дерипаска

Дивитись коментарі

Російський мільярдер Олег Дерипаска позивається до міністерства фінансів США і керівника цього відомства Стівена Мнучина, повідомляє видання Bloomberg.

У судовому позові він просить скасувати запроваджені проти нього американські санкції. Дерипаска стверджує, що він став «останньою жертвою» внутрішнього політичного конфлікту в США, пов’язаного з розслідуванням імовірного російського втручання у вибори 2016 року.

Олег Дерипаска, як вважають, має тісні контакти з Кремлем
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

США зняли санкції з компаній, пов'язаних із російським бізнесменом Дерипаскою

Після запровадження американських санкцій Дерипаска вимушено продав контрольний пакет у фірмах «Русал» та En+. Це було умовою збереження доступу компаній до американського ринку. За даними Bloomberg, після цього бізнесмен втратив понад сім мільярдів доларів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG