США зняли санкції з компаній, пов'язаних із російським бізнесменом Дерипаскою

Міністерство фінансів США повідомило, що зняло санкції із трьох пов’язаних із російським бізнесменом Олегом Дерипаскою компаній.

Згідно з повідомленням, скасування санкцій ґрунтувалося на тому, що алюмінієвий гігант «Русал», її материнська компанія En+ та енергофірма «Євросибенерго» «скоротили пряму та непряму акціонерну ставку Олега Дерипаски».

У відомстві вважають, що такі дії забезпечують незалежність більшості директорів в управлінні En+ та «Євросибенерго».

Санкції були накладені у квітні 2018 року. Вони стали стресом для світового ринку металів. Згодом США досягли угоди, згідно з якими російські компанії мали розірвати зв’язки з Дерипаскою в обмін на скасування санкцій.

17 січня члени Палати представників США ухвалили символічну резолюцію проти скасування санкцій із цих компаній.

Американські критики звинувачують президента США Дональда Трампа в занадто великій кількості безвідплатних поступок Росії. Сам Трамп наполягає, що він має жорсткіше ставлення до Москви, ніж попередні президенти.

Багато демократів та деякі республіканці вважають неприпустимим скасовувати санкції під час розслідування спеціального прокурора США Роберта Мюллера, який перевіряє, чи була змова між представниками Трампа та Москвою під час президентських виборів 2016 року. Сам президент відкидає звинувачення.

Олег Дерипаска, як вважають, має тісні контакти з Кремлем. Він також був колишнім діловим партнером колишнього керівника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта, який нині перебуває під судом у справах навколо втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року.