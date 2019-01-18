США: Палата представників ухвалила символічну резолюцію проти зняття санкцій із компаній Дерипаски

Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію зупинити зняття санкцій із компаній, пов’язаних із олігархом із Росії Олегом Дерипаскою, хоча ця резолюція є суто символічною: Сенат, інша палата Конгресу, напередодні вже провалив свою резолюцію аналогічного змісту.

Палата представників, у якій нині переважають демократи, проголосувала за своє рішення 17 січня 362 голосами проти 53.

«Ми маємо справу з ворогом. Ми ведемо розслідування», – заявила перед голосуванням голова комітету палати з фінансових питань Максін Вотерз.

Резолюцію підтримали не тільки демократи, а й багато республіканців, які не згодні з політикою президента-республіканця Дональда Трампа щодо Росії.

«Я не згоден із президентом. Санкції мають залишитися», – написав у твітері голова комітету палати з питань розвідки, республіканець Кріс Стюарт, повідомивши, що голосував за відновлення санкцій.

США ще у квітні 2018 року наклали санкції на низку компаній, пов’язаних із російським олігархом Олегом Дерипаскою, зокрема на його головні активи: компанію «Русал», найбільшого в Росії і другого у світі виробника алюмінію, її батьківську компанію En+ Group, а також компанію «ЄвроСибЕнерго», – відповідно до закону «Про протидію ворогам Америки за допомогою санкцій». Тоді ж Міністерство фінансів США повідомило, що може зняти ці санкції з компаній Дерипаски, якщо він відмовиться від свого контролю над ними (при цьому санкції проти Дерипаски особисто залишаються чинними). Олігарх відразу пристав на цю пропозицію і відтак позбувся своїх контрольних пакетів акцій у цих компаніях. Тим часом ці санкції негативно вплинули на світові ринки алюмінію, на яких «Русал» є одним із провідних гравців.

У грудні 2018 року Міністерство фінансів США повідомило, що протягом місяця зніме санкції з цих компаній. Міністр фінансів Стівен Мнучин, пояснюючи це рішення в Конгресі, запевнив законодавців, що адміністрація президента США Дональда Трампа буде й далі уважно стежити за цими компаніями.

Демократи виступають проти скасування цих санкцій. Але 16 січня резолюція проти скасування санкцій з компаній російського мільярдера Олега Дерипаски не пройшла процедурне голосування в Сенаті: за подальший розгляд документа виступили 57 сенаторів, проти були 42. Щоб почати дискусію, необхідно було принаймні 60 голосів.

Олег Дерипаска, як вважають, має тісні контакти з Кремлем. Він також був колишнім діловим партнером колишнього керівника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта, який нині перебуває під судом у справах навколо втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року.