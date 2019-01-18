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18 Січень 2019, Київ 09:53
Новини | Міжнародні

США: Палата представників ухвалила символічну резолюцію проти зняття санкцій із компаній Дерипаски

Олег Дерипаска

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Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію зупинити зняття санкцій із компаній, пов’язаних із олігархом із Росії Олегом Дерипаскою, хоча ця резолюція є суто символічною: Сенат, інша палата Конгресу, напередодні вже провалив свою резолюцію аналогічного змісту.

Палата представників, у якій нині переважають демократи, проголосувала за своє рішення 17 січня 362 голосами проти 53.

«Ми маємо справу з ворогом. Ми ведемо розслідування», – заявила перед голосуванням голова комітету палати з фінансових питань Максін Вотерз.

Резолюцію підтримали не тільки демократи, а й багато республіканців, які не згодні з політикою президента-республіканця Дональда Трампа щодо Росії.

«Я не згоден із президентом. Санкції мають залишитися», – написав у твітері голова комітету палати з питань розвідки, республіканець Кріс Стюарт, повідомивши, що голосував за відновлення санкцій.

США ще у квітні 2018 року наклали санкції на низку компаній, пов’язаних із російським олігархом Олегом Дерипаскою, зокрема на його головні активи: компанію «Русал», найбільшого в Росії і другого у світі виробника алюмінію, її батьківську компанію En+ Group, а також компанію «ЄвроСибЕнерго», – відповідно до закону «Про протидію ворогам Америки за допомогою санкцій». Тоді ж Міністерство фінансів США повідомило, що може зняти ці санкції з компаній Дерипаски, якщо він відмовиться від свого контролю над ними (при цьому санкції проти Дерипаски особисто залишаються чинними). Олігарх відразу пристав на цю пропозицію і відтак позбувся своїх контрольних пакетів акцій у цих компаніях. Тим часом ці санкції негативно вплинули на світові ринки алюмінію, на яких «Русал» є одним із провідних гравців.

У грудні 2018 року Міністерство фінансів США повідомило, що протягом місяця зніме санкції з цих компаній. Міністр фінансів Стівен Мнучин, пояснюючи це рішення в Конгресі, запевнив законодавців, що адміністрація президента США Дональда Трампа буде й далі уважно стежити за цими компаніями.

Демократи виступають проти скасування цих санкцій. Але 16 січня резолюція проти скасування санкцій з компаній російського мільярдера Олега Дерипаски не пройшла процедурне голосування в Сенаті: за подальший розгляд документа виступили 57 сенаторів, проти були 42. Щоб почати дискусію, необхідно було принаймні 60 голосів.

Олег Дерипаска, як вважають, має тісні контакти з Кремлем. Він також був колишнім діловим партнером колишнього керівника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта, який нині перебуває під судом у справах навколо втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року.

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