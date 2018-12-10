«Чорний список» російських олігархів у Британії охопив бізнесменів, наближених до Путіна

Лондон – У Великій Британії оприлюднили «чорний список» російських олігархів, які мають тісні зв’язки з Володимиром Путіним – до них пильну увагу виявлятиме британська розвідка. До цих росіян, поміж яких власник лондонського футбольного клубу «Челсі» Роман Абрамович, колишній власник клубу «Арсенал» Алішер Усманов та російський алюмінієвий магнат Олег Дерипаска, буде застосована низка заходів, включно з непродовженням дозволів на проживання у Британії, а також детальне розслідування їхніх статків та нерухомості у Сполученому Королівстві.

«Чорний список» російських олігархів склали представники британської контррозвідки. Цей список має на меті визначити російських багатіїв, які мають особливі зв’язки з керівництвом Російської Федерації, надто з очільником Кремля Володимиром Путіним. Метою оприлюднення цього списку є перешкоджання агресивній кампанії президента Росії, спрямованої не лише проти Британії, а й проти західних союзників. Першою частиною цього документа стали імена 6 провідних російських олігархів – цей список спеціально передали на саму верхівку британського керівництва.

Прем’єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей уже ознайомилась із цим списком і віддала відповідні розпорядження. На додаток, інформацію, здобуту у ході розслідування цієї справи, надішлють союзникам Великої Британії у Європі та Північній Америці, з тим, аби стати на заваді вільному пересуванню цих осіб і перешкодити підтримці функціонування їхніх бізнесових імперій. Мова йде також про надзвичайно прискіпливий розгляд дозволів на проживання у Великій Британії, і не виключається цілковита і безперечна відмова цим росіянам у продовженні цих дозволів. Ба більше, за планами британського керівництва має бути здійснено ретельне розслідування того, звідки саме надійшли кошти на купівлю російськими олігархами нерухомості у Сполученому Королівстві, а також те, на яких підставах вони розміщували величезні статки на банківських рахунках у Британії.

На думку оглядачів, наближених до Вайтголла – резиденції британського уряду – оприлюднення списку і всього, з ним пов’язаного, вказує на новий рівень протистояння між Британією та Кремлем у світлі застосування агентами російського ГРУ хімічної зброї на території Великої Британії у березні цього року.

«Ціллю цих заходів є налаштованість британського керівництва серйозно обмежити, так би мовити, «маневреність» цих російських олігархів, а також завадити їхньому безперешкодному пересуванню і діяльності у Британії, Європі, та деінде. Всі ці особи мають близькі особисті та фінансові стосунки з президентом Путіним, а також виконують завдання Кремля на цілому спектрі напрямків, використовуючи їхні фінансові м’язи від імені російської держави», – заявив британський оглядач із питань безпеки Лорін Готорн.

6 російських олігархів «чорного списку»

Із цього «чорного списку» оглядачі виділяють у першу чергу того, кого вже віддавна називають «гаманцем Путіна», а саме – власника лондонського футбольного клубу «Челсі», Романа Абрамовича. Побутує думка, що саме Абрамович є найважливішим фінансистом Путіна.

Далі у списку значиться російський «алюмінієвий король» Олег Дерипаска, який свого часу мав доволі активні ділові і приватні справи з низкою британських політиків. Згідно з даними британської розвідки, Дерипаску мають розглядати у пріоритетному порядку саме з причини його тісних зв’язків із російськими службами безпеки.

​Відомим є факт того, що колишній провідний посадовець у російській Службі зовнішньої розвідки Євген Фокін був директором, базованої у Лондоні, енергетичної компанії Дерипаски EN+. Дерипаска також активно підтримує Кремль своїми коштами.

Ще однією ключовою постаттю «чорного списку» є Алішер Усманов, металургійний магнат, який лише цього літа продав свій пакет акцій лондонського футбольного клубу «Арсенал» за 550 мільйонів фунтів стерлінґів. Усманов, який за радянських часів відбував термін ув’язнення за фінансові махінації, також має фінансовий інтерес у футбольному клубі «Евертон» із Ліверпуля.

Поміж решти – у британському «чорному списку» також ще один надзвичайно наближений до Путіна російський олігарх – Аркадій Ротенберг, колишній приятель Путіна зі секції дзюдо у Ленінграді.

​У цьому ж списку присутній і брат Ротенберга – Борис. Звертають увагу на те, що коли ЄС оголосив новий пакет санкцій проти Росії, було особливо наголошено, що Аркадій Ротенберг здійснював зусилля з підриву територіальної цілісності України, фінансуючи діяльність проросійських бойовиків на сході України. Ротенберг володіє маєтком в англійському графстві Саррей та будинком у Лондоні.

І завершує список той, кого визначають як найпотужнішого російського олігарха, а саме, енергетичного барона Ігоря Сечина, який керує російським нафтовим конгломератом «Роснефть». Сечин свого часу був заступником голови російського уряду за керівництва Путіна.

​Власне, оприлюднення «чорного списку» співпало у часі з оголошенням британського керівництва про призупинення процесу видання так званих «золотих віз», які дозволяли заможним іноземцям оселятися у Британії в обмін на інвестиції в понад 2 мільйони фунтів стерлінгів.