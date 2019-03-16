Чи буде Україна повертати Крим?

Як радник Володимира Путіна Сергій Глазьєв курував Сергія Аксьонова? Петро Порошенко хоче судитися за Крим. За скільки часу Юлія Тимошенко обіцяла звільнити Крим у 2014? Коли Анатолій Гриценко хоче почати деокупацію Криму? З ким Валентин Наливайченко буде домовлятися щоб повернути Крим? З ким Олег Ляшко сперечається про український Крим? Навіщо Володимир Зеленський звертався до Володимира Путіна у 2014? Перший президент Криму Юрій Мєшков повертається у політику. Як змінилося життя кримчан за останні 5 років після анексії Криму? США заборонили визнавати анексію Криму Росією. Про все це дивіться у програмі Радіо Свобода «Крим.Реалії» щосуботи об 12:00 на сайті Радіо Свобода та Крим.Реалії.